Ronaldo je multinacionalka, Jorginho pa nerazumljeni umetnik

Novi trener Lazia Maurizio Sarri se je v pogovoru za Sportitalia dotaknil številnih aktualnih tem, pa tudi svoje edine sezone v vrstah Juventusa, kjer je dobil priložnost sodelovati s Cristianom Ronaldom.



»On je multinacionalka osebnih ciljev, ki se morajo skladati s cilji ekipe. Težko je nadzirati takšno situacijo z vseh vidikov. Imam se za boljšega trenerja kot nadzornika,« je dejal Sarri. »Je tudi veliko pozitivnih plati, saj Ronaldo ob koncu leta prinese številke. Ko nekdo doseže to ravne, potem je jasno, da predstavlja nekaj, kar presega ekipo, kar presega običajne okvire. V zadnjih letih sem veliko poslušal o posameznikih, le malo pa o ekipah. Vrednost ekipe v seštevku nikoli ni enaka kot vrednost posameznika.«



Glede prihodnosti Ronalda v Juventusu, ki je močno odvisna tudi od finančne kondicije Torinčanov, meni, da bi mu bilo bolje poiskati novo sredino: »Odvisno je od potreb kluba. Po mojem mnenju se je bolje odpovedati enemu igralcu kot petim ali šestim.«



Sarri je v svoji edini sezoni kot trener Juventusa osvojil državni naslov, za Torinčane devetega v nizu, v minuli sezoni pa je njegov naslednik Andrea Pirlo ostal brez scudetta. Pirla je kljub dvema trofejama, osvojil je italijanski superpokal in pokal, nasledil povratnik na belo-črno klop Massimiliano Allegri.

Tudi pri Chelseaju so imeli težave z razumevanjem

»Scudetto so jemali kot nekaj samoumevnega, tako navzven kot, žal, tudi znotraj kluba. Scudetto smo osvojili in sploh nismo proslavljali, vsak je šel na večerjo po svoje. Letošnje leto je primerno za prevzem Juventusa, po četrtem mestu, ki so ga za razliko od prej proslavljali. Verjetno bodo spet prisotne okoliščine, v katerih bo možno dati maksimum. Ko je za ekipo toliko let zmag, se lahko zgodi, da tudi ljudje v klubu vse dojemajo kot samoumevno. A v nogometu zmaga nikoli ni nekaj samoumevnega. Zelo dober moraš biti, če želiš zmagati, včasih pa tudi to ni dovolj,« opozarja Sarri.



Nekdanji trener Chelseaja je zadovoljen tudi z eksplozijo vezista Jorginha, ki ga je pripeljal s seboj v London in zaradi njegovih domnevno slabih predstav naletel na celo kopico kritik. Italijanski reprezentant, ki ga v torek zvečer čaka polfinale eura 2020 proti španski izbrani vrsti, je bil eden ključnih posameznikov Chelseajevega pohoda do letošnjega naslova v LP.



»Če osvoji tudi evropski naslov, potem se lahko poteguje za zlato žogo, seveda. Gre za prefinjenega igralca, ki ga verjetno vsi ne razumejo,« je nekdanjega varovanca brazilskih korenin, s katerim je sodeloval tudi pri Napoliju, pohvalil Sarri. »Oči moraš upreti vanj in ga le gledati med tekmo. Pri njem je vse videti lahko. V tem tiči njegova veličina. Sposobnost pomikanja žoge z le enim dotikom. Ko sem prišel k Chelseaju, je bil na poti v (Manchester) City. Na srečo smo ga uspeli pripeljati. Tudi tam so ga na začetku le stežka razumeli. A nato je njegova priljubljenost eksplodirala. Zelo sem srečen, da počne to, kar počne, saj si to zasluži.«

