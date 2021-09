Ronaldo kot za stavo podira mejnike

Vrstni red najboljših reprezentančnih strelcev:

1. Cristiano Ronaldo (Portugalska) 111

2. Ali Daei (Iran) 109

3. Mokhtar Dahari (Malezija) 86

4. Hussein Saeed Mohammed (Irak) 78

5. Lionel Messi (Argentina) 76

Portugalski nogometni zvezdnikje sinoči v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 z dvema goloma v izdihljajih tekme z Irsko poskrbel za preobrat in zagotovil svoji reprezentanci zmago z 2:1. Za nameček se je na vrhu večne lestvice najboljših reprezentančnih strelcev odlepil od IrancaRonaldo je tako dosegel že 110. in 111. zadetek za portugalsko izbrano vrsto, na dosegu nog pa je imel celo trojček, saj je v 15. minuti tekme zgrešil enajstmetrovko. Domači navijači so trepetali skoraj do konca, saj je proti Ircem prvič zadel v polno šele v 89. minuti, drugič pa v šesti minuti sodnikovega dodatka.»Tako zelo sem srečen. Ne le zato, ker sem podrl rekord, ampak zaradi posebnih trenutkov, ki smo jih doživeli na tej tekmi. Do samega konca smo se borili in verjeli vase,« je po tekmi povedal 36-letni Portugalec. Čestitke so deževale z vsega sveta, Ronaldo pa je po tekmi na prvo mesto postavil zmago in prvo mesto Portugalske v skupini A.»Niste le nacionalni junak, ste tudi mednarodna ikona in zgled za nogometaše po vsem svetu. Vaše sposobnosti in stalno stremenje po napredku in izboljšanju si zaslužijo priznanje in občudovanje na vsej zemeljski obli. Parabens, Cristiano!« je Ronaldo v sporočilu za javnost čestital, predsednik Svetovne nogometne zveze (FIFA). Ob tem je pripisal, da je ta rekord nagrada za izjemno kariero.Za Ronalda je bil to še eden od številnih mejnikov v bogati karieri. Nazadnje je petkratni nogometaš leta po izboru FIFA postal najboljši strelec evropskega prvenstva. S 134 goli je tudi vodilni strelec lige prvakov. Kljub vsem uspehom in zrelim letom pa si portugalski as še vedno želi dosegati rekorde. »Vse to je dokaz za neverjetno strast, znanje in umetnost na nogometni zelenici,« je še dodal Infantino.