Ronaldo na klopi prva Rangnickova sprememba? Carrick pravi, da ne

Najtežje pričakovani obračun v najmočnejših evropskih ligah v minulem koncu tedna se je končal z delitvijo točk na Stamford Bridgeu, kjer je evropski prvak Chelsea remiziral z manchester Unitedom (1:1). Rdeče vrage je najverjetneje zadnjič vodil Michael Carrick, nekdanji vezist lokalnega rivala modrih West Ham Uniteda in seveda Man. Uniteda, pri katerem je končal igralsko in začel svojo trenersko kariero. Carricka naj bi v naslednjih urah nasledil Ralf Rangnick, 63-letni Nemec, ki je po mnenju mnogih zelo vplival tudi na začetno postavo proti Chelseaju.

Cristiano Ronaldo je presenetiljivo dobil priložnost šele v 64. minuti in spet ostal brez zadetka proti modrim, ki jim kot član Sportinga, Man. Uniteda, madridskega Reala in Juventusa ni zabil niti enkrat, če seveda ne štejemo gola v finalu lige prvakov. Klop Uniteda je bila tokrat povezana s slušalkami, malce drugačno od ostalih je nosil tehnični direktor Darren Fletcher, ki je najverjetneje poslušal navodila novega trenerja. Rangnick, ki naj bi podpisal pogodbo do konca sezone, še čaka na delovno dovoljenje.

Frustracije in razočaranje

»V tem trenutku čutimo nekaj frustracij, v resnici pa tudi razočaranje. Ko vodiš in trpiš zaradi enajstmetrovke, za katero ne verjamem, da je bila enajstmetrovka, si razočaran,« je po tekmi dejal Carrick. Jadon Sancho je po prvencu v rdečem dresu sredi tekma v ligi prvakov zadel že drugič na ravno toliko tekmah za vodstvo gostov v 50. minuti, a Chelsea, ki je pričakovano prevladoval skozi celoten obračun, je 19 minut kasneje izenačil, ko je Jorginho, ki je zakrivil vodstvo rdečih vragov, izkoristil enajstmetrovko po domnevnem prekršku Aarona Wan-Bissake nad Thiagom Silvo.

»V tem trenutku vam ne morem povedati ničesar več (o tem, kdo bo vodil naslednjo tekmo, op. a.). Povsem sem bil osredotočen na tekmo. Prepričan sem, da me bodo obvestili o tem, kaj se bo zgodilo v aslednjih dneh. Da je bil Ronaldo na klopi po navodilih Rangnicka. To ne drži,« je še povedal Carrick.

Branilec Eric Bailly je za RMC Sport vseeno potrdil, da se vsak hip obetajo spremembe.

»V slačilnici so nam povedali, da prihaja nov trener. Zdaj trdo delamo s Carrickom, nato pa bomo videli,« je dejal reprezentant Slonokoščene obale. Remi na Stamford Bridgeu je najbolj razveselil branilca naslova Manchester City, ki je v že povsem zimskih razmerah z 2:1 premagal West Ham United in se vodilnim modrim približal na le točko zaostanka, zdrs evropskih prvakov je z zanesljivo zmago nad Southamptonom s 4:0 izkoristil tudi Liverpool.

Tuchel: Takšno ekipo je vznemirljivo voditi in gledati

Chelsea je sredi tedna visoko ugnal Juventus v ligi prvakov in si zagotovil napredovanje v osmini finala, tudi točka proti Unitedu pa ni razočarala trenerja Thomasa Tuchla.

»Težko si je zamisliti, da bi lahko na tej tekmi izgubili točke, ker smo bili boljši, narekovali smo ritem in intenzivnost, dobivali smo skoke. Razočarani smo, a ničesar ne obžalujemo,« je dejal Tuchel. »To se lahko v nogometu zgodi, to vemo. Ni dobro, ko se zgodi, a tako je. Ekipi sem povedal, da sem zadovoljen z njeno predstavo in z načinom igre. Vesel sem zaradi poguma, ki smo ga pokazali, zaradi želje in intenzivnosti. To je lačna ekipa, ki se zelo trudi in to mi je všeč, saj jo je vznemirljivo voditi in gledati.«