Ronaldo namignil, da zapušča Juventus

Hvala vsem, ki ste bili del tega potovanja

Nogometni zvezdnikje namignil, da je v Juventusu dosegel vse, kar je želel, ko je prišel v Italijo leta 2018. Portugalec ima pogodbo še za prihodnjo sezono, ampak vse kaže, da se bo poleti spet selil.Juventus je po devetih letih izgubil naslov italijanskega prvaka in zasedel šele četrto mesto v serie A, ki pa še prinaša ligo prvakov. »Letos nismo mogli osvojiti scudetta, Inter je zasluženi prvak. Cenim, kar smo dosegli,« je na instagramu zapisal Ronaldo.»Uresničil sem cilje, ki sem si jih postavil v Italiji: osvojil prvenstvo, pokal in superpokal, bil sem izbran za najboljšega igralca in bil najboljši strelec,« je uspehe naštel 36-letni Ronaldo. »Hvala vsem, ki ste bili del tega potovanja.«Torinski klub ni želel komentirati te objave, ki namiguje, da bo Ronaldo morda želel še v četrti državi osvojiti vse glavne lovorike, potem ko mu je to uspelo v Angliji z Manchester Unitedom in Španiji z Real Madridom. To bi lahko pomenilo, da ga mika v PSG ali Bayern. Izjavil je sicer, da bi rad kariero končal v Lizboni, kjer jo je začel pri Sportingu, ampak za to je še prezgodaj.