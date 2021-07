Ronaldo sklatil z vrha tudi Kim Kardashian in Ariano Grande

Deset najbolje plačanih zvezdnikov instagrama:

je euro 2020 resda zapustil prej, kot si je želel, Portugalska je namreč potegnila kratko v dvoboju z Belgijo, četudi si je upoštevaje prikazano zaslužila več. Toda to ni odvrnilo uporabnikov družbenega omrežja instagram in oglaševalcev, da bi prav v zadnjem obdobju Ronaldu plačevali za objavo na tem omrežju še več kot prej.Portugalec je tako po zaslužku na eno objavo že presegel svetovni vplivnici, kakršni staali pevka, za njim je zaostal tudi igralec. Logično, zvezdnik Juventusa premore več kot 300 milijonov sledilcev zgolj na instagramu , z eno objavo pa lahko zasluži več kot milijon evrov, seveda ne z vsako.Cristiano Ronaldo (do 1,4 milijona evrov zaslužka na plačano objavo, 308 milijonov sledilcev)Dwayne "The Rock" Johnson (1,3; 250)Ariana Grande (1,3; 248)Kylie Jenner (1,25; 245)Selena Gomez (1,25; 241)Kim Kardashian (1,20; 232)Lionel Messi (1; 225)Beyoncé (970.000; 190)Justin Bieber (940.000; 181)Kendal Jenner (885.000; 172)