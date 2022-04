Ronaldo z Unitedom v vražje velikih težavah, Everton lažje diha

Manchester United ostaja pri le eni zmagi na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih. Po remiju in porazu z madridskim Atleticom, ki je z zmago na Old Traffordu poskrbel za novo hitro slovo od izločilnih bojev lige prvakov, so rdeči vragi s povratnikom Cristianom Ronaldom zaman poskušali streti obrambo Evertona na prvi sobotni tekmi 32. kola premier league. Še več – klub, ki ga kot trener vodi legendarni vezist West Hama, Chelseaja in Manchester Cityja Frank Lampard, je na domačem štadionu Goodison Park v Liverpoolu osvojil vse tri točke po zaslugi zadetka talentiranega 21-letnega napadalca Anthonyja Gordona v 27. minuti.

Everton se je s krvavo potrebno zmago, šele tretjo ligaško pod taktirko Lamparda na deseti tekmi, oddaljil od 18. Burnleyja za štiri točke, potem ko je sredi tedna z omenjenim klubom izgubil pomemben neposredni dvoboj na štadionu Turf Moor. Za United, ki bi lahko vsak hip potrdil dogovor s trenerjem Ajaxa Erikom ten Hagom, je to nov boleč udarec v boju za uvrstitev v ligo prvakov za sezono 2022/23, saj ima na sedmem mestu 51 točk, tri manj kot četrti Tottenham in peti Arsenal, ki je za nameček odigral dve tekmi manj od rdečih vragov, medtem ko imajo spursi v dobrem še eno tekmo.