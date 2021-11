Ronaldo za Solskjaerja kot Jordan, Gasperini ga je poslal v tisto stvar

Po tem, ko je Josip Iličić v prvem polčasu zadel za vodstvo Atalante, ga je v enem zadnjih napadov prvega dela igre izničil Cristiano Ronaldo. Vajo je Portugalec ponovil v drugem polčasu, ko je italijanski prvoligaš spet povedel z golom Duvana Zapate, a je Ronaldo nato v sodnikovem podaljšku z že devetim golom sezone preprečil zmago Bergamčanom ter tako omogočil rdečim vragom, da so ostali na vrhu lestvice pred zaključnima preizkušnjama skupinskega dela v najelitnejšem evropskem tekmovanju.

Njegovi strelski podvigi so vnovič podaljšali »rok trajanja« kritiziranemu trenerju Oleju Gunnarju Solskjaerju, ki je bil tokrat razumljivo spet navdušen nad Portugalčevim zaključevanjem akcij. V 91. minuti si je z lepim zadetkom po tem, ko je žogo do njega podaljšal Mason Greenwood, prislužil celo primerjave s košarkarsko legendo.

»Neverjeten je. Če je kdo, h kateremu bi si želel, da bi padla žoga v zadnji minuti, je to on. Je najboljši živeči strelec in težko mi je to izdaviti, saj me je z goloma prehitel, zdaj ima en gol več za Manchester United od mene. Tisti zadnji gol je kot trenutek Michaela Jordana, ko osvaja naslove v podaljšku.«

Morajo se izboljšati

Ronaldo je po tekmi priznal, da je imel s soigralci tudi precej sreče.

»Tekma je bila težka, že iz svojih izkušenj iz Bergama vem, da je tu vedno težko, a verjeli smo do konca in tako zelo sem vesel. Nikoli se nismo vdali, verjeli smo do konca in to je za nas dober rezultat. Imeli smo malce sreče proti koncu, a to je nogomet,« je za BT Sport dejal Ronaldo.

»Moramo se izboljšati, imamo nove igralce, igramo v drugačnem sistemu in moramo se prilagoditi drug drugemu, a to bo terjalo svoj čas. Imamo čas za izboljšave,« je pred mestnim derbijem z Manchester Cityjem v prvenstvu prepričan Ronaldo. Rdeči vragi so najverjetneje vsaj za krajši čas ostali brez francoskega branilca Raphaëla Varana, ki je zaradi težav s stegensko mišico hitro končal s torkovo tekmo. A razpletlo se je sanjsko za United, saj je Greenwood, ki je Varana zamenjal, na koncu zrežiral izenačenje, izkazala pa sta se še dva rezervista: zvezdniška okrepitev poletnega prestopnega roka Jadon Sancho in Donny van de Beek, že povsem pozabljeni nekdanji motor igre Ajaxa.

»To je nogomet, nihče ne more pod vprašaj postavljati karakterja teh igralcev, ker se nikoli ne vdajo, samo vztrajajo. Morali smo narediti nekaj sprememb in delovale so,« je bil zadovoljen Solskjaer. Nekaj več grenkobe je bilo prisotne v taboru italijanskega prvoligaša.

Poslal ga je v »tisto državo«

»Dobro sem, to je bil fantastičen večer, žal nam je lahko le za iznajdljivost Ronalda v zaključku,« je za Sky dejal trener Gian Piero Gasperini. »Igrali smo proti velikanu evropskega nogometa pred velikim številom gledalcev, če bi zmagali, bi bilo prekrasno, a bili smo zelo blizu. 80-odstotno smo veseli, grenkobe pa je za 20 odstotkov, saj smo prejeli gol v sodnikovem podaljšku. A še vedno imamo možnosti, matematika je jasna, s šestimi točkami smo v izločilnih bojih, a čakata nas izjemno težki tekmi,« je dodal italijanski strokovnjak, ki je z varovanci oktobra na Old Traffordu že vodil z 2:0, nato pa je črno-modre z zmagovitim golom pokopal ravno Ronaldo, stari znanec iz zadnjih let v serie A, ko je še branil barve Juventusa.

»Kaj sem rekel Ronaldu? Gol mi je zabil tudi v dresu Juventusa, ampak ne v ligi prvakov. Je izjemen igralec, nikoli ne vidim, da ne bi zadel okvirja vrat. Od devetih strelov jih gre deset notri. Po tekmi sem mu rekel nekaj po italijansko: 'Pojdi v tisto državo ...' (smeh)« je bil dobro razpoložen Gasperini.