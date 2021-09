Ronaldo že danes v udarni enajsterici Uniteda

Manchester United je kultni klub, v nogometni Angliji mu je po lovorikah in globalni prepoznavnosti primerljiv le še Liverpool. In jasno je, da rdečim vragom ter njihovi armadi privržencev po vsem svetu pripada prav poseben drobnogled ob številnih mejnikih in tekmah za posebne strani dolge pisane zgodovine.



Ena takšnih pa je tudi današnja z Newcastlom (Old Trafford, 16.00). Rdeči dres bo namreč vnovič oblekel portgualski velezvezdnik Cristiano Ronaldo. Portugalec je namreč tu že zabijal gole, nato blestel pri največjem med največjimi – Real Madridu – vpisal se je tudi v zgodovino italijanskega velikana Juventusa. Pri 36 letih je nabit z motivom in spet vrhunsko telesno pripravljen.



Vabilo z Otoka, s katerim je United odgovoril velikemu mestnemu tekmecu Cityju, v zadnjih letih bogatejšemu in uspešnejšemu, je bilo dovolj mikavno: Ronaldo se vrača v Gledališče sanj, kot tudi pravijo štadionu Old Trafford.



Ključno vprašanje na nogometnem Otoku zadnjih dni pa je bilo, če bo že danes nastopil. Njegova Portugalska je pred dnevi igrala v Azerbajdžanu, brez prvega asa gladko zmagala s 3:0, v Bakuju pa ga ni bilo, ker bi ob vrnitvi moral v karanteno in tako ga danes ne bi bilo na štadionu svojega novega-starega kluba.



Ole Gunnar Solskjær, trener Uniteda, je razmišljal o njegovi uvrstitvi v udarno enajsterico že na tej premieri in zdaj je namigovanja uresničil – Portugalec je na igrišču od 1. minute!

