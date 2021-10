Ronaldov bo za več kot polovico nogometne ekipe: prihajata dvojčka

Družini Cristiana Ronalda in Georgine Rodriguez se bosta kmalu pridružila dvojčka. Kot je poročala revija Hola in sta kasneje potrdila tudi portugalski nogometni as in njegova spremljevalka, bo zdaj najslavnejša družina iz Manchestra štela že šest članov.

Ronaldo, ki igra za tamkajšnji Manchester United, ima s španskim modelom že eno hčerko, Alano Martino, ki se je rodila 2017, poleg tega pa še dva sinova in hčerko.

»Z velikim veseljem sporočava, da pričakujeva dvojčka. Najini srci sta polni ljubezni – komaj čakava, da vaju spoznava,« sta skupni fotografiji pripisala zaljubljenca, ki sta s sledicli delila tudi fotografijo ultrazvoka. Glede na to, da sta pregled opravila po 12 tednih, gre pričakovati, da bodo Ronaldovi spet zibali enkrat v mesecu aprilu oziroma maju.