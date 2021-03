Ronaldov odvrženi kapetanski trak prinesel že 110.000 evrov

Kapetanski trak portugalskega nogometnega zvezdnika, ki ga je nosil na stadionu Rajko Mitić na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo med Srbijo in Portugalsko (2:2), nato pa v jezi odvrgel na tla, je na dobrodelni dražbi prinesel že 13 milijonov dinarjev, kar je približno 110.000 evrov, poročajo srbski mediji.Ronaldo je v sodnikovem dodatku omenjene tekme slekel kapetanski trak in ga v jezi odvrgel na tla, potem ko je prejel rumeni karton zaradi ugovarjanja glavnemu sodniku, ki mu ni priznal zadetka, ki ga jeizbil z golove črte.Ronaldov kapetanski trak je pobral eden od delavcev na stadionu in ga ponudil humanitarni organizaciji za pomoč pri zdravljenju težko bolnega dečka iz Kragujevca. Njegovi starši potrebujejo 2,5 milijona evrov, njegova družina pa je javno zaprosila za pomoč vse državljane Srbije.Ljubitelji nogometa lahko od torka sodelujejo na dražbi kapetanskega traku Portugalca za finančno pomoč pri zdravljenju polletnega dečka.Kot je sporočila humanitarna organizacija "Zajedno za život" oziroma Skupaj za življenje, bo dobrodelna dražba do 2. aprila potekala preko portala Limundo.Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi poziv Cristianu Ronaldu, naj sam odkupi svoj kapetanski trak in tako pomaga obolelemu dečku.