Na Old Traffordu kmalu spet tandem Ronaldo-Rooney?

Po tem ko sta moči združila že v Torinu, kjer je sin Cristiana Ronalda v dresu Juventusa na 28 tekmah dosegel 58 golov in podelil še 18 asistenc, je z nekaj zamude 11-letni Portugalec pristal še v taboru Manchester Uniteda, za katerega po selitvi iz prestolnice Piemonta od septembra spet igra njegov oče.

»Skupaj sledimo našim sanjam. Mama vas ima rada,« je podpis pogodbe z Unitedom slovesno potrdila Ronaldova spremljevalka Georgina Rodriguez, ki je v klubske prostore pripeljala še mlajše tri otroke. Z rdečimi vragi je lani pogodbo ravno tako z 11 leti podpisal Kai Rooney, sin dolgoletnega Ronaldovega soigralca Wayna Rooneyja, ki gole podobno kot Ronaldo Jr. dosega kot po tekočem traku.

Ronaldo Jr. bo tako kot v Torinu nosil številko sedem, ki ima na Old Traffordu še posebno težo, saj so jo poleg njegovega očeta nosili tudi velikani, kot so George Best, Bryan Robson, Eric Cantona in David Beckham.