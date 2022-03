Ronaldova sestra dviguje prah v Manchestru

Odsotnost Cristiana Ronalda, ki ga ni bilo niti na klopi ob nedeljskem porazu Manchester Uniteda v mestnem derbiju angleškega prvenstva z Manchester Cityjem (1:4), je trener Uniteda Ralf Rangnick pripisal težavam s poškodbo, a ni uspel niti malo utišati govoric o domnevnih nesoglasjih s portugalskim asom.

Ta naj bi po poročanju tabloida The Sun minuli konec tedna preživel v domovini, še več prahu pa je dvignila njegova sestra Katia Aveiro, ki ne na družbenih omrežjih podelila všeček objavi uporabnika, ki je zapisal, da je šlo za trenerjevo taktično odločitev in da je bil »Ronaldo 100-odstotno pripravljen«. Portugalec je s svojim odhodom na domačo Madeiro presenetil klubsko vodstvo, saj je to storil brez dovoljenja in ni podprl soigralcev na težkem gostovanju, ki se je za nameček razpletlo z novim bolečim porazom.

Vodilni City, ki tudi brani naslov v premier league, je povedel z golom Kevina De Bruyna že po petih minutah igre, Jadon Sancho je v 22. minuti izenačil, a je slavje med gostujočimi navijači trajalo vsega nekaj minut, saj je še drugič zadel De Bruyne, Riyad Mahrez pa je v 68. minuti odločil tekmo ter v prvi minuti sodnikovega podaljška drugega polčasa postavil končni izid 4:1.

Trener igralca ne more siliti

Gostje so imeli v drugem polčasu žogo v svoji posesti le 21 odstotkov igralnega časa in niso uspeli resneje ogroziti vrat sinje modrih, kar je močno ujezilo nekdanja nogometaša rdečih vragov Garyja Nevilla in Roya Keana, ki sta v studiu Sky Sports govorila tudi o nedopustnem pomanjkanju želje.

»Nisem dobil občutka, da se ne bi trudili. Težko je proti Cityju, saj so najboljša ekipa v posesti na planetu. Nikogar ne morem kriviti, da se ni trudil, a po tretjem golu je bilo težko,« je dejal Rangnick, ki je na novinarski konferenci po tekmi zavrnil namigovanja, da Ronaldo zaradi razočaranja ni želel priti na tekmo.

»Moram verjeti moji zdravniški službi. Naš zdravnik je v petek zjutraj prišel k meni pred treningom in mi dejal, da Cristiano zaradi nekakšnih težav s stegensko mišico ne more trenirati, tako je bilo tudi v soboto in zato ni mogel biti v ekipi. Če igralci zdravnikom rečejo, da niso nared in ne morejo igrati, potem to moram sprejeti. Edi (Cavani) je zadnje tri dni dobro treniral, a po opravljenih treningih vseeno ocenil, da ni nared za igro. Kot trener igralca ne morem prisiliti v nastop, če meni, da ni pripravljen,« je dejal Rangnick, čigar moštvo je padlo na 5. mesto prvenstvene lestvice, kjer ima točko manj od Arsenala, a imajo Londončani v dobrem še kar tri tekme. City, ki je odigral enako število točk kot United, zdaj mestnim tekmecem beži že za neverjetnih 22 točk.