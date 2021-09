Ronaldu pohvale, leteči transparent pa ga je opomnil na hude obtožbe

Društvo za spolno enakopravnost Level Up je za sobotno tekmo na manchestrskem štadionu Old Trafford, kjer je prvo tekmo po povratku k Manchester Unitedu odigral portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, najelo letalo z napisom »Verjemite Kathryn Mayorga«. S tem so želeli gledalce na štadionu in milijone pred televizijskimi sprejemniki opomniti na odmevne obtožbe na račun Ronalda, ki ga je Američanka Kathryn Mayorga po preživeti skupni noči leta 2009 v Las Vegasu obtožila posilstva. Leto kasneje je s strani Ronalda in njegovih odvetnikov prejela plačilo.



»Recimo NE kulturi molka, ki obdaja zlorabe v nogometni skupnosti. Obljubite solidarnost s Kathryn in preživelimi,« so na twitterju zapisali pri Level Up. Primer je še vedno na sodišču (civilna tožba s strani Mayorge), čeprav je ameriško tožilstvo pred dvema letoma sporočilo, da je primer zanje končan.

Trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer je po visoki zmagi nad Newcastlom, Ronaldo je proslavljal kar dva zadetka, dejal, da je Portugalec nagovoril nove soigralce večer pred tekmo v hotelu Lowry.



»Vsak, ki pride v ekipo, se mora predstaviti, morda ga vsi ne poznajo po imenu – zdaj ga,« se je pošalil Solskjaer. »Vzdušje okoli kluba je bilo naelektreno. Navijači so uživali v zadnjih desetih dneh. Pričakovanja so bila ogromna in upravičil jih je. Dvigne prav vse. Vsi tod okoli so po njegovi zaslugi tako osredotočeni, zahteven je do samega sebe, kar nato prenese zahtevnost na njegove soigralce in na nas, to pa je počel skozi velik del svoje kariere. Razvil se je, je drugačen igralec kot takrat, ko je odšel, a še vedno je neusmiljen strelec. Razvil se je v neprimerljivo boljšega igralca v primerjavi s tistim, ki je tukaj igral toliko let. A ne moreš ga uporabljati kot oblegovalnega ovna, on rad pohaja po igrišču. Začuti velike trenutke, kdaj priti v kazenski prostor in mislim, da je odigral zelo, zelo zrelo tekmo. Zelo učinkovit je bil s svojim nogometom.«

Ronaldo je v pogovoru za BBC Sport priznal, da je čutil nekaj nemira pred tekmo.



»Nisem pričakoval, da bom dosegel dva gola. Pričakoval sem enega, ne pa dva. Moram se zahvaliti navijačem za to, kar so mi danes priredili. Tako ponosen sem zaradi tega, a najpomembneje je bilo zmagati in tako bo tudi vnaprej. United mora biti tam, kjer si zasluži biti. Moramo zmagovati, zgraditi ekipo in miselnost. To si želimo,«​ je izjavil Ronaldo.

»​​Seveda sem vesel, ko dosegam gole, tega ne bom zanikal, a najpomembnejša je ekipa in ekipa je igrala dobro. Bilo je neverjetno. Ko sem začel tekmo, sem bil nervozen, prisežem. Nisem pričakoval, da bodo moje ime prepevali skozi vso tekmo. Zelo sem bil nervozen, to se morda ni videlo, a bil sem. Sprejem je bil neverjeten, a tu sem, da dobivam tekme in pomagam ekipi. To je bil neverjeten trenutek. Bil sem super nervozen in sinoči sem razmišljal o tem, da želim igrati dobro in pokazati, da še vedno lahko pomagam ekipi. Klub je neverjeten in tako sem ponosen. Vse bom dal za to, da bodo ponosni name. Vsi vedo, da je nogomet v Angliji drugačen kot kjerkoli drugje na svetu, če pa sem iskren, je tukaj tudi najbolj poseben. Prišel sem z 18 leti in z mano so ravnali neverjetno, zato sem se vrnil.«



Dotaknil se je tudi lova za lovorikami, na katere United pod Solskjaerjem čaka že lep čas.



»​​​Vsi morajo opraviti svoje delo. Imamo fantastično ekipo, mlado ekipo s fantastičnim trenerjem, a moramo še povečati samozavest. Ekipa mora dozoreti, če želimo osvojiti prvenstvo in ligo prvakov, a smo na dobri poti in tu sem, da ekipi pomagam,« je optimističen Ronaldo.

