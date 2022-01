Rooneyjev uničujoč nokavt zlobnim jezikom na Otoku

V nadaljevanju preberite:

Ko je še igral nogomet na najvišji ravni, Wayna Rooneyja nihče ni podcenjeval. Kot golobrad mladenič je zablestel na najvišji ravni v dresu Evertona in bil dolga leta eden najboljših angleških napadalcev. A vedno se ga je držal sloves ne ravno najbolj bistrega posameznika, zato so se številni šalili na račun njegovih delodajalcev iz Derbyja, ki so ga po kratkem sodelovanju na zelenici postavili ob rob igrišča in povišali v glavnega trenerja. Z ovni v tej sezoni premika meje mogočega, črno-beli imajo vse možnosti, da se kljub odvzetim 21 točkam obdržijo v drugoligaški konkurenci. Februarja bo Rooney z Derbyjem preizkusil pripravljenost Andraža Šporarja in njegovega Middlesbrougha, če bo takrat seveda sploh še sedel na klopi kluba s štadiona Pride Park. Novega trenerja namreč išče njegov matični Everton.