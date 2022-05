Rožman naj bi zapustil celjsko klop

Slovenski nogometni strokovnjak Simon Rožman ni več trener nogometnega kluba iz Celja, piše slovenski športni časnik EkipaSN. pri tem se sklicuje na neimenovani, a zanesljivi vir, medtem ko se klub na zapis še ni odzval.

Pri EkipiSN so zapisali, da je Rožman že nekdanji trener Celja in da so se Celjani že podali v iskanje njegove zamenjave. Teh informacij v klubu niso ne potrdili ne zanikali. Kot enega izmed razlogov za konec sodelovanja naj bi bila tudi ugibanja, da je Rožman v pogovorih za prevzem trenerskega položaja v hrvaškem Šibeniku.

Desni bočni branilec Amadej Brecl se je z nogometnim prvoligašem Celjem dogovoril za novo sodelovanje. Brecl je s klubom sklenil pogodbo do 30. junija 2024. S celjskim klubom pa je sodelovanje podaljšal tudi vratar Matjaž Rozman, ki bo v knežjem mestu ostal vsaj še eno leto, so sporočili iz celjskega kluba.

Če se bodo informacije izkazale za točne, je Rožmanova vrnitev na celjsko klop trajala zgolj nekaj več kot pet mesecev. Grofe je to sezono vodil na 17 tekmah ter s klubom iz knežjega mesta vpisal šest zmag. Celjani so prvenstvo končali na osmem mestu. Zaostali so za tudi za Radomljami, Bravom in Domžalami, so se pa izognili dodatnim kvalifikacijam za obstanek med elito.

Simon Rožman je v zadnjih letih zamenjal že veliko klubov. FOTO: Jure Eržen

Rožman se je s celjsko ekipo v svojem prvem mandatu od aprila 2014 do avgusta 2015 uvrstil v finale slovenskega pokalnega tekmovanja, v prvenstvu pa se zavihtel na drugo mesto. Kasneje je 39-letni strokovnjak vodil še Domžale, kjer se je razveselil svoje prve lovorike v vlogi trenerja. Osvojil je slovenski pokal v sezoni 2016/17. Nato ga je pot popeljala na tuje.

Med oktobrom 2019 in februarjem 2021 je vodil hrvaško Rijeko, s katero je v sezoni 2019/20 dosegel svoji drugi pokalni uspeh v karieri, sezono kasneje pa se uvrstil v skupinski del tekmovanja evropske lige. Pred vnovično vrnitvijo v Celje je bil devet mesecev trener Maribora.