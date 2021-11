Rusi so jim podarili najlepši mundial, zdaj še Katar

V nadaljevanju preberite:

Zlatku Daliću je na klopi hrvaške nogometne reprezentance uspelo nekaj, kar ni še nikomur v njeni zgodovini. Zviti Hercegovec je ognjevite popeljal še na tretji mundial, kjer bo, vsaj sodeč po izjavah, ki so sledile zmagi nad Rusijo v Splitu, igral tudi legendarni kapetan Luka Modrić. Pred večernim spopadom Portugalske in Srbije v Lizboni si je dodatne kvalifikacije priigrala Severna Makedonija z domačo zmago nad Islandijo s 3:1, medtem ko je Bosna in Hercegovina po Sloveniji, Črni gori in Kosovu kot četrta z območja nekdanje Jugoslavije ta konec tedna ostala tudi brez teoretičnih možnosti za napredovanje. Črnogorci so sicer uspeli vsaj pokvariti načrte Nizozemcem, medtem ko so Finci v Zenici z igralcem manj priredili manjšo blamažo bosanskim zmajem.