Rusija razmišlja o nogometni selitvi v Azijo

Ruska nogometna zveza (RFU) resno razmišlja o selitvi v Azijsko nogometno konfederacijo (AFC), potem ko jo je Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi invazije ruske vojske v Ukrajino sankcionirala, poroča nemška agencija dpa.

»Mislim, da je prišel čas, da resno razmislimo o prehodu v azijsko konfederacijo. Ne vemo namreč, koliko časa bo trajala prepoved nastopa ruskim klubom in reprezentanci, izostanek z mednarodnih tekmovanj pa bi za ruski nogomet pomenil katastrofo,« je državna športna televizija Match TV citirala poslanca Dimitrija Piroga, sicer nekdanjega boksarja.

Uefa je uvedla dodatne sankcije proti ruski zvezi

Uefa je ta teden uvedla dodatne sankcije proti ruski zvezi, prepovedala ji je kandidaturo za evropsko prvenstvo leta 2028 ali 2032, moško reprezentanco izključila iz lige narodov, žensko pa z julijskega evropskega prvenstva v Angliji.

Potem ko je Aleksander Čeferin potrdil, da bo Uefa kaznovala Rusijo, v slednji razmišljajo tudi o selitvi pod dežnik Azijske zveze. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Nekateri nogometni delavci so že izrazili nestrinjanje s selitvijo, tako je nekdanji predsednik ruske zveze Vjačeslav Koloskov dejal, da je strogo proti spremembi, saj meni, da bi to pomenilo smrt ruskega nogometa, ki se nikoli več ne bi mogel vrniti v evropsko družino.

Doslej so bile redke države, ki so zamenjale konfederacijo zaradi športnih ali varnostnih vprašanj, nekaj pa jih je vendarle bilo. Najbolj znani sta Izrael, ki je azijsko zamenjal z evropsko zvezo, in Avstralija, ki je iz oceanske prešla v azijsko.