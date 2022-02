Rusija vse bolj osamljena v nogometni družini

Nastop ruske nogometne reprezentance na mundialu v Katarju se zdi vse bolj oddaljen, potem ko je več reprezentanc napovedalo, da z Rusijo ne bodo igrale. Mednarodna nogometna zveza Fifa je sicer zaradi vojnega napada Rusije na Ukrajino sprejela nekaj sankcij proti Rusiji, ki so jih številne nogometne zveze označile za sprenevedanje.

Fifa je po številnih pritiskih nogometnih zvez več držav v nedeljo le odločila, da na ruskih tleh ne bo nobene tekme, Rusi pa bodo morali svoje tekme igrati na nevtralnem ozemlju brez gledalcev.

Pri Fifi so še zapisali, da bo morala Rusija na mednarodni sceni tekmovati pod nazivom Nogometna zveza Rusije. Pri tem pa ruski nogometaši na vseh tekmah, na katerih bo igrala Nogometna zveza Rusije, ne bodo smeli uporabljati ne ruske himne ne ruske zastave.

Fifa je sicer prejela številne pozive, naj Rusiji prepove nastopiti na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju.

Le nekaj minut po sankcijah Fife proti Rusiji je poljska nogometna zveza prek twitterja sporočila, da njena odločitev ostaja nespremenjena, tekem z Rusijo ne bo igrala.

»Današnja odločitev Fife je popolnoma nesprejemljiva,« je tvitnil predsednik poljske nogometne zveze Cezary Kulesza.

»Mi ne bomo sodelovali v tej igri sprenevedanja. Naše stališče ostaja nespremenjeno: poljska nogometna reprezentanca NE BO IGRALA z Rusijo, ne glede na to, pod kakšnim imenom bo ta nastopala,« je tvitnil Kulesza.

Poljska, Švedska in Češka so sicer že prejšnji teden napovedale, da z Rusi prihodnji mesec ne bodo odigrale dodatnih kvalifikacij za mundial, po sankcijah Fife, ki so jih označile za nesprejemljive, pa so le potrdile svojo odločitev.

Omenjenim se je nato pridružila tudi Nogometna zveza Anglije (FA), kjer so zapisali, da v prihodnje iz solidarnosti do Ukrajine ne bodo odigrali nobene morebitne tekme z rusko reprezentanco ter da odločno obsojajo vsa grozodejstva, ki jih izvajajo ruske oblasti. Tudi predsednik francoske nogometne zveze Noël Le Graët je zahteval izključitev Rusije iz nadaljnjih kvalifikacij za SP.

Medtem je Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, Rusiji odvzela finale lige prvakov ter ga preselila iz Sankt Peterburga v Pariz.