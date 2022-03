Rusija želi nogometno EP 2028 ali 2032

Ruska nogometna zveza je v sredo Evropski nogometni zvezi (UEFA) izročila dokumente, v katerih je uradno razglasila namero, da kljub trenutnemu suspenzu zaradi invazije ruske vojske v Ukrajino organizira evropsko prvenstvo leta 2028 ali 2032, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Državna tiskovna agencija TASS je citirala predsednika ruske zveze Aleksandra Djukova, ki je dejal, da so bili ustrezne dokumente izročili zadnji dan predpisanega roka.

»Rusija ima izkušnje z organizacijo velikih nogometnih dogodkov, saj je gostila zadnje svetovno prvenstvo leta 2018 in več tekem evropskega prvenstva. Sposobna je pripraviti še en nogometni spektakel,« je dejal Djukov, ki pa o političnih zadevah ni govoril.

UEFA namerava kandidate objaviti v začetku aprila, prvenstvi 2028 in 2032 bo podelila skupaj. Za organizacijo leta 2028 si poleg Rusije prizadevajo še Turčija, Velika Britanija in Irska, za leto 2032 naj bi se zanimala Italija.

Ruske ekipe in športniki so bili izključeni iz vseh tekmovanj, vključno s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo, potem ko je država prejšnji mesec napadla Ukrajino. Rusija to izpodbija na športnem arbitražnem sodišču.