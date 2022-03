Ruska nogometna zveza v tožbo proti Uefi in Fifi

Ruska nogometna zveza (RFU) je napovedala tožbo Evropski in Svetovni nogometni zvezi, ki sta iz svojih tekmovanj izključili vse ruske klube in reprezentance. O upravičenosti poteze krovnih organizacij bo odločalo Mednarodno arbitražno sodišče v Lozani (CAS). »RFU bo zahtevala povratek vseh moških in ženskih reprezentanc Rusije v vseh različicah nogometa na turnirjih, ki so se jih udeležile (vključno s kvalifikacijami za SP v Katarju), pa tudi odškodnino,« so zapisali pri RFU in dodali, da bodo zahtevali odločitev po hitrem postopku.

Poljska, ki bi se morala v polfinalu dodatnih kvalifikacij v Moskvi pomeriti z Rusijo, je že na povedala, da ne namerava igrati z Rusi, to velja tudi za Švedsko in Češko, ki se bosta pomerili v drugem polfinalu, medtem ko so bojkot tekem z rusko reprezentanco napovedale tudi Anglija, Francija, ZDA ...

Ruska ženska članska reprezentanca bi morala nastopiti na letošnjem euru 2022 v Angliji, moskovski Spartak pa bi moral že v četrtek odigrati prvo od dveh tekem z nemškim Leipzigom v osmini finala evropske lige. Ekipa Kevina Kampla iz nekdanje Vzhodne Nemčije bo kot vse kaže med osem najboljših ekip v tem tekmovanju napredovala brez boja.