Ruski glavobol Chelseaja malce blažji kljub kljuvanju kanarčkov

Nogometaši Chelseaja so po odmevni potezi britanske vlade, ki je zamrznila premoženje lastniku kluba Romanu Abramoviču – med katerimi je seveda tudi londonski klub – odigrali tekmo 30. kola premier league. Na gostovanju v Norwichu so še igrali z nespremenjenimi dresi, čeprav je pokrovitelj Three, čigar logotip krasi sprednji del športne opreme, ob prekinitvi sodelovanja z aktualnimi evropskimi prvaki zahteval takojšen umik.

Zgode in nezgode ob zelenici očitno niso imele velikega vpliva na ekipo nemškega trenerja Thomasa Tuchla, ki je po manj kot 15 minutah že vodila z 2:0, potem ko sta zadela Trevoh Chalobah v 3. in Mason Mount v 14. minuti. Zaključek dvoboja je bil veliko bolj napet, kanarčki so znižali z 11-metrovko Teemuja Pukkija, modri pa so tekmo zaključili tudi z Romelujem Lukakujem in N'Golojem Kantejem, ki sta od 85. minute pomagala pri branjenju minimalne zmage. Londončanom je uspelo še povišati končno zmago, ko je ravno po podaji Kanteja v 90. minuti zadel Kai Havertz. Evropski prvaki so na tretjem mestu (imajo sicer dve tekmi več) ubežali mestnemu rivalu Arsenalu na 8 točk razlike, medtem ko jim drugouvrščeni Liverpool še vedno beži za 7 točk.

Wolverhampton je že do polčasa proti Watfordu na svoji zelenici vodil s 3:0, zadela sta Raul Jimenez in Daniel Podence, lastnega vratarja pa je ukanil Cucho, ponižanje je bilo popolno, ko je v 85. minuti zadel še Ruben Neves za končnih 4:0. Z novim golom, že petim po zimski selitvi iz Barcelone, se je izkazal brazilski vezist v vrstah Aston Ville Philippe Coutinho, ki je v 22. minuti zabil vodilni gol za Birminghamčane na gostovanju v Leedsu. Ta po menjavi na klopi, ki jo je zapustil priljubljeni Argentinec Marcelo Bielsa, še čaka na prvo točko, Villa pa je na koncu slavila visoko zmago z zadetkoma Mattyja Casha v 66. in Caluma Chambersa v 73. minuti.

Newcastle, ki v prvenstvu ni izgubil vse od 19. decembra, je svoj dvig po lestvici nadaljeval na južni obali, v Southamptonu, kjer so varovanci trenerja Eddieja Howa zabeležili že šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah. Začelo se je sicer z zadetkom domačih svetnikov, ki jih je v vodstvo v 25. minuti popeljal Stuart Armstrong, a je že sedem minut kasneje izid poravnal Chris Wood. Sedma minuta je tekla tudi v drugem polčasu, ko je za popoln preobrat zadel Bruno Guimaraes s svojim prvim golom po letošnjem prestopu iz Lyona.