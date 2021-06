Ruski medved prilomastil do zmage

Ruska nogometna reprezentanca je v Sankt Peterburgu v 2. krogu skupine B evropskega prvenstva premagala Finsko z 1:0 (1:0), za Rusijo je zadel Aleksej Mirančuk. Zgodovina finsko-ruskih dvobojev je bila na strani Rusov, ki so proti Fincem izgubili zgolj enkrat, in sicer davnega 1912 na olimpijskih igrah. Obenem pa je bila ruska vrsta v slabem nizu na evropskih prvenstvih, saj ni zmagala šest tekem zapovrstjo. A danes je to črno serijo prekinila po zaslugi Mirančuka.



Čeprav so Rusi odločno začeli tekmo, so Finci že v tretji minuti zadeli prek Joela Pohjanpala, a je bil ta v prepovedanem položaju. Pozneje so imeli izbranci Stanislava Čerčesova pobudo, a z izjemo 10. minute, ko je Magomed Ozdojev povsem neoviran z osmih metrov žogo poslal čez gol, niso bili posebej nevarni. Tako je bilo vse do sodniškega dodatka prvega polčasa. Takrat pa je po kombinaciji z Artjomom Dzjubo v kazenskem prostoru na desni strani do strela prišel Aleksej Mirančuk, soigralec Josipa Iličića pri Atalanti, in žogo z levico poslal pod prečko finskih vrat.



V drugem polčasu so prvi nevaren napad izpeljali Finci, Teemu Pukki je streljal, Igor Divejev pa je strel toliko blokiral, da žoga ni resno ogrozila vratarja Rusov Matveja Safonova. V 52. minuti je Aleksandr Golovin poskusil pri Rusih, a za malo zgrešil cilj, Pukki pa je le malce zatem naložil kar precej dela Safonovu z novim strelom. V 66. minuti je za nekaj decimetrov cilj zgrešil Rifat Žemaletdinov, v 72. pa je Daler Kuzjajev natančno meril, a se je z obrambo izkazal Lukaš Hradecky v finskih vratih. V samem zaključku tekme je v 89. minuti Paulus Arajuuri prišel do strela z glavo v bližini gola, toda tega je slabo izvedel in žogo poslal čez prečko, tako kot na drugi strani - le da z nogo - Žemaletdinov v tretji minuti sodniškega dodatka.







