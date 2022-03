Ruski nogometaši brez tekme – le na zbor in trening

Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani je zavrnilo prošnjo ruske nogometne zveze (RFU) za prestavitev dodatnih kvalifikacij za letošnje svetovno prvenstvo na poznejši datum. »To pomeni, da je Cas zavrnil vse prejšnje pritožbe, ki jih je vložila RFU,« so zapisali pri ruski zvezi in dodali, da še razmišljajo o tožbi zoper Mednarodno in Evropsko nogometno zvezo.

Omenjeni zvezi sta Rusijo zaradi vojaške invazije na Ukrajino izločili iz dodatnih kvalifikacij, ki bi morale biti konec marca in v katerih bi se Rusi na prvi tekmi merili s Poljaki.

Poljaki v finale kvalifikacij brez tekme

Ker pa so Poljaki zaradi ruske izključitve že na zadnji stopnici dodatnih kvalifikacij, kjer čakajo zmagovalca tekme med Švedsko in Češko, bodo Rusi med 21. in 27. marcem opravili zgolj reprezentančni zbor.