Ruud van Nistelrooy na klopi nekdanjega kluba

S 45 leti se Ruud van Nistelrooy vrača v Eindhoven, k PSV, kjer si je tudi ustvaril veliko nogometno ime. Petinštiridesetletni Van Nistelrooy je podpisal pogodbo do leta 2025 in bo nasledil Nemca Rogerja Schmidta, ki bo klub zapustil ob izteku svoje trenutne pogodbe.

Van Nistelrooy, ki je v karieri branil tudi barve Den Boscha, Heerenveena, Manchester Uniteda, madridskegega Reala, Hamburgerja SV in Malage, se je upokojil leta 2012 kot član takratnega španskega prvoligaša iz Andaluzije. Že leto kasneje je začel trenersko kariero.

»Vedno sem sanjal o tem, da bi postal trener PSV,« ga je v sredo citirala uradna spletna stran rdeče-belih iz Eindhovna, kjer je na 67 tekmah dosegel neverjetnih 62 golov med letoma 1998 in 2001. »S trenutnim generalnim direktorjem Toonom Gerbrandsom sem tesno sodeloval v zadnjih nekaj sezonah. Prepričan sem bil, da bi se lahko lotil profesionalne trenerske kariere, na začetku pa sem mislil, da potrebujem še eno leto, da bi si nabral izkušnje. A včasih gredo reči svojo pot in spoznaš, da življenja ne moreš imeti popolnoma pod nadzorom. To je pravi trenutek za naslednji korak,« je prepričan van Nistelrooy.

K prevzemu članskega moštva naj bi ga prepričal tudi prihod Marcela Brandsa na mesto generalnega direktorja, Brands se je domov vrnil po treh letih in pol v vrstah angleškega premierligaša Evertona. Van Nistelrooy se je v zadnjih sezonah kalil kot trener napadalcev v akademiji PSV, nato je bil tudi pomočnik pri članih. Pred tremi sezonami je sedel na klop ekipe do 19 let, lani poleti pa je prevzel ekipo U21 in na lanskem članskem evropskem prvenstvu kot pomočnik pomagal selektorju Nizozemske Franku de Boerju. Pri »oranju« je kot trener deloval že med letoma 2014 in 2016.

Klub iz Philipsovega mesta je sicer v prvenstvu še povsem v igri za naslov, saj le za dve točki zaostaja za vodilnim Ajaxom. Z amsterdamskim velikanom se bo PSV tudi spopadel za pokalno lovoriko, nastopa tudi v Uefini konferenčni ligi, kjer je (bo) njegov tekmec angleški premierligaš Leicester City.