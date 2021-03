Z levčki v brlog po točke, Slovenija vodi

V Celju v okviru 2. kola skupine B evropskega nogometnega prvenstva igrata Slovenija in Češka. Varovanci selektorja Milenka Aćimovića so za uvod izgubili z evropskim prvakom Španijo z 0:3, Čehi so z 1:1 remizirali z Italijo. Če želi Slovenija storiti korak k napredovanju v četrtfinale, mora iztržiti ugoden izid s slovanskimi tekmeci.



V začetku tekme imajo več pobude gostje, a slovenski vratar Igor Vekić je vsakič dobro posredoval. V 23. minuti je slovenski kapetan Timi Max Elšnik udaril z roba kazenskega prostora, a so Čehi njegov strel blokirali. Tudi Čehu Ondreju Šašinki so gostitelji v 30. minuti blokirali strel v obetavnem napadu. Gol v 32. minuti! Aljoša Matko je bil v kazenskem prostoru v pravem trenutku na pravem mestu in Slovenijo povedel v vodstvo. V skupini B se bosta ob 21. uri v Mariboru merili še Španija in Italija.

