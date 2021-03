Komu mar umiranje v lepoti, gre za rezultat

Miha Mevlja igra za ruski Soči. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Artjom Dzjuba (v sredini) je najbolj nevaren ruski napadalec. FOTO: Joe Klamar/AFP

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenska nogometna reprezentanca bo v soboto ob 15. uri po slovenskem času igrala drugo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Po sredini zmagi proti Hrvaški jo v Sočiju čaka obračun z Rusijo, ki bo po napovedih iz slovenskega tabora znova težak preizkus.»Rusijo sem gledal na tekmi z Malto. Gre za zelo živo, dinamično, direktno, moderno ekipo s hitrimi igralci, ki bo po zmagi proti Maltežanom doma imela še dodatno energijo,« se je na tekmeca ozrl slovenski selektor. Dodal je, da imajo Rusi hitrost, neposrednost, »to je tisto, kar vsi iščejo in na vse skupaj se je treba pripraviti«.»Če bomo samo stali v formaciji in se borili, bo to premalo. V trenutku, ko imaš žogo, moraš vedeti, kaj z njo narediti. Z uspešno izvedbo dobivaš tudi samozavest. Ta pa bo zelo pomembna, saj je to konkretno gostovanje,« je dan pred novo tekmo poudaril Kek in opozoril, da bodo morali biti fantje zelo osredotočeni.Osredotočenost, podobno kot ob zmagi s Hrvaško, je izpostavil tudi, »domačin« iz Sočija, kjer igra za istoimenskega ruskega prvoligaša. »Večina ruskih reprezentantov prihaja iz domače lige. Tako da jih dobro poznamo. Imajo zelo kakovostno ekipo, kar so dokazali tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu. Imajo dobro miselnost, so uigrani, tako da nas čaka težka tekma,« je povedal Mevlja.»Skratka gre za trdo in tehnično podkovano reprezentanco z dobrimi posamezniki. Vedno igrajo na, ki je eden ključnih igralcev, ampak ne gre zanemariti drugih,« je sklenil slovenski branilec.Ta je na tekmi s Hrvaško skupaj z Miho Blažičem v osrčju obrambe in drugimi soigralci uspešno nevtraliziral poskuse svetovnih podprvakov. Kot pravi Kek, bi najraje tudi nadaljeval z istimi igralci.»Najraje bi igral z isto postavo, ker avtomatizme bomo morali na žalost iskati skozi tekme. To je drugače kot včasih, ko smo se zbrali v nedeljo, potem pa imeli pred tekmo pet, šest treningov. Ampak zdaj je tak ritem, ki ga moraš sprejeti. Treba je iskati linijo, da lahko vse skupaj uravnotežiš,« sprememb ni izključil Kek.»Dogodki na igrišču narekujejo neke odločitve,« je še dejal Kek in glede izjave ruskega selektorja, da se je Rusija na Malti s postavitvijo 4-2-3-1 pripravljala na Slovenijo, pripomnil, da »to, kar včasih selektorji govorimo za medije, je pač za medije«.»Ne poznam nikogar, ki bi kar tako odpiral karte. Moraš zbirati informacije, analizirati tudi za nazaj, na vse to vežeš informacije, ki jih daš ekipi. Takšnega filozofiranja ne maram preveč. Je premalo časa, najprej moramo sebe poštimati. Ker drugače ti nič ne pomaga, če oni igrajo 4-4-2, romb, ne romba ...« je povedal Kek.Poudaril je tudi, da so to naporni dnevi s tekmami in potovanji, saj vse skupaj nosi nekaj za sabo. »Danes bo dal trening pravo informacijo, v kakšnem stanju smo. Igralcem sicer poskušam dati določeno svobodo, ker so potem sposobni tudi prevzeti odgovornost.«V skupini H imata po prvem krogu Rusija in Slovenija po tri točke, Slovaška in Ciper po eno, Hrvaška in Malta pa sta brez točk.»To je skupina, v kateri gre za rezultat in v kateri se ne umira od lepote. Zanima nas pozitiven rezultat. Zavedamo se kakovosti Rusov, ampak prepričan sem, da se bo jutri nekaj vprašalo tudi Slovenijo,« je zaključil Kek.Z Rusijo, 39. na lestvici Fife ima Slovenija (62.) na petih medsebojnih tekmah po dve zmagi in poraza ter remi, za slovenske navijače pa je posebej sladek spomin na dodatne kvalifikacije za SP 2010, v katerih so se Slovenci tudi pod Kekovim vodstvom prebili na zaključni turnir v Južno Afriko.Tekmo na stadionu Fišt s kapaciteto dobrih 44.000 sedišč, ki naj bi bil tretjinsko poln, bodo sodili Italijaniin. Po tekmi z Rusijo se bo slovenska vrsta preselila na Ciper, kjer jo v torek čaka še tretji marčevski obračun v uvodu teh kvalifikacij.