Kdo je bližje zmagi v Københavnu? Po šahovsko 6:5 za Dance

V nadaljevanju preberite:

Pred nogometno Slovenijo je najpomembnejši konec tedna po letu 2015, ko je bila nazadnje blizu uvrstitve na evropsko prvenstvo. Slovenija potrebuje za skok v Nemčijo 2024 bodisi zmago na Danskem bodisi stožiško točko s Kazahstanom. Najprej bo sprejela velikanski izziv v Københavnu, izbranci selektorja Matjaža Keka pa se vsaj potihem spogledujejo z eno največjih gostujočih zmag v zgodovini Slovenije. Če bi odločala tržna vrednost in kotacija na nogometni borzi, bi bili bližje uspehu Danci

Kako je v resnici? Kaj prinašajo konkretne primerjave vratarjev, branilcev, zveznih igralcev in napadalcev? Kaj bi lahko odločilo zmagovalca in kje lahko iščejo svoje prednosti Slovenci? Koliko veljajo na trgu Danci in koliko Slovenci? Vsi odgovori v spodnjem članku.