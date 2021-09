Saj še špricarja ne moreš več spiti

V nadaljevanju preberite:



Zdrs nogometnega ponosa Maribora traja še iz obdobja ključnega ustvarjalca podvigov Zlatka Zahovića – da ne bi kdo pomislil, da se je kalvarija vijoličnih začela šele, ko je odšel karizmatični in uspešni športni direktor – in ne nakazuje tragedije, kot bi jo morda želeli videti ali jo že vidijo njegovi največji privrženci. Iz ljubljanskega zornega kota se zdijo mariborske težave kot milnica, čeprav starejši spremljevalci nogometnih vzponov in padcev obeh slovenskih velikanov pomnijo tudi obratno: na začetku devetdesetih let je bila Olimpija s prehodom iz »jugolige« Maribor in Maribor Olimpija, ki želi ujeti in preseči velikega tekmeca.