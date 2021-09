Samir Handanović podaril žogo za gol in rešil Inter

Daniel Maldini gre po stopinjah očetas Paula. Prvič je 19-letni začel v prvi enajsterici in takoj dosegel prvi gol. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Inter iz Milana in Atalanta iz Bergama sta se na izjemno razburljivi osrednji tekmi 6. kroga italijanskega nogometnega prvenstva na San Siru razšla z neodločenim izidom 2:2. Nekdanji slovenski reprezentančni vratarje igral celo tekmo za zadnje italijanske prvake iz Milana,pa od 62. minute za zasedbo iz Bergama.Milančani so v lombardijskem obračunu povedli že v peti minuti po golu argentinskega napadalca, nato pa so vajeti igre v svoje roke vzeli gostujoči nogometaši in uprizorili preobrat. Na 1:1 je izenačil Ukrajinecv 30. minuti, osem minut kasneje pa je goste v vodstvo popeljal branilecAtalanta je bila v nadaljevanju tekme nevarnejša, gostitelji pa so v 71. minuti izpeljali kombinirano akcijo, ki jo je učinkovito zaključil Bošnjak. V končnici tekme je bilo izjemno dramatično, v glavni vlogi pa je bil sistem VAR. Ta je najprej glavnemu sodniku Fabiu Maresci priporočil, da je v 85. minuti pokazal na 11-metrovko zaradi igranja z roko gostujočega igralca v kazenskem prostoru, a jezadel vratnico.Le dve minuti kasneje jeAtalanto popeljal v vodstvo s 3:2, Maresca pa ga je po posredovanju oglednikov iz sobe VAR naknadno razveljavil, ker je bila v začetku akcije žoga izven igrišča. Zanimivo je, da je Handanović reševal kot in pri tem žogo podal tekmecem. Na koncu je bila njegova požrtvovalna poteza in hkrati napaka tudi srečna za Inter.Na prvo mesto v serie A se je po nepopolnem krogu zavihtel AC Milan, ki je v gosteh ukanil Spezio z 2:1. Za goste sta v 48. minuti zadela 19-letnisicersin slovitega branilcain v 86. minuti Španecza gostitelje pa je v 80. minuti edini gol dosegelDrevi ob 20.45 bo na sporedu še tekma med Genoo in Verono, večina drugih tekem pa bo v nedeljo. Pari so: Juventus - Sampdoria, Empoli – Bologna, Sassuolo – Salernitana, Udinese – Fiorentina, Lazio – Roma in Napoli – Cagliari. V ponedeljek bo še tekma med Venezio in Torinom.