Šampioni iz leta 1982 podprli rojake: V vsakem Italijanu je velika moč

Varovancem Roberta Mancinija so rojaki, ki so leta 1982 v Španiji osvojili naslov svetovnih prvakov, napisali pismo podpore pred finalno tekmo eura 2020 z Anglijo na Wembleyju. Generacija z najboljšim strelcem in igralcem prvenstva Paolom Rossijem, legendarnim vratarjem in kapetanom Dinom Zoffom, branilci Gaetanom Scireo, Claudiem Gentilejem, Giuseppejem Bergomijem in vezisti Marcom Tardellijem, Brunom Contijem in Francescom Grazianijem je uprizorila šampionski pohod v Španiji in v finalu na štadionu Santiago Bernabeu suvereno premagala Zahodno Nemčijo (3:1).



»V vašem pogumu, vaši strasti, vaši predanosti, vaši volji, da se poberete po težkem obdobju, smo videli nas,« so zapisali v Gazzetti dello Sport. Dodali so, da »lepe zgodbe nikoli ne zbledijo«, in da bo tako tudi v primeru letošnjih nastopov Italije ne glede na končni razplet.

Globoka, velika in nepredvidljiva italijanska moč

»To so čustva, ki so brezčasna, ki se vtisnejo v spomin in prenašajo od srca do srca, iz spomina v spomin. Tudi v vašem primeru bo tako, ne glede na razplet,« so dodali. »Hvala, da ste nam omogočili, da smo vse to podoživeli, da smo se spet počutili mladostno in neustrašno, saj ste pokazali, da je v vsakem Italijanu globoka, velika in nepredvidljiva moč, ki izbruhne v težkih trenutkih in omogoči podvige, ki so se prej zdeli nemogoči. Morate si drzniti sanjati o prihodnosti, ki jo lahko zgradite. Zdaj pa pojdite v London, pridite na igrišče in dajte vse od sebe, kot ste vedno počeli. Lepe zgodbe se nikoli ne končajo! Dajmo, fantje!« so še zapisale italijanske legende.



Azzurre čaka drugi nastop v finalih evropskih prvenstev, Angleže sploh prvi. Leta 1968 so Italijani po podaljšku na domači zelenici v Rimu remizirali z Jugoslavijo (1:1) in nato v prestolnici dobili ponovljeno tekmo (2:0).





Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: