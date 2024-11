San Marino, »najslabša reprezentanca na svetu«, do zgodovinske zmage

Z veličastno zmago s 3:1 proti Liechtensteinu si je San Marino v gosteh zagotovil napredovanje v tretji rang Lige narodov – Ligo C. To je šele njihova druga zmaga v uradnih tekmovanjih in prva na gostovanju.

Domači Liechtenstein je povedel v prvem polčasu, ko je zadel Aron Sele, a San Marino je v drugem polčasu odgovoril z izjemno predstavo. Lorenzo Lazzari je hitro po odmoru izenačil, Nicola Nanni je v 66. minuti zadel iz enajstmetrovke, zmago pa je v 76. minuti z odločilnim golom potrdil Alessandro Golinucci. Ekipa, ki jo sestavljajo večinoma nogometaši z rednimi službami, je na stadionu Rheinpark v Vaduzu presegla vsa pričakovanja in slavila zgodovinsko zmago.

Reprezentanca je v zadnjih letih pokazala velik napredek. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Ključna poteza na tekmi je bila Golinuccijev zadetek v 76. minuti, ki je bil rezultat elegantne kombinatorne igre, nekoč nepredstavljive za to reprezentanco. Trener Roberto Cevoli je po tekmi izpostavil odločilni trenutek v slačilnici: »Zaostajati z 0:1 po prvem polčasu je bila prava žalitev za nogomet, saj smo igrali odlično, toda fantje so se v drugem polčasu odzvali neverjetno. Popraviti je bilo treba le njihovo miselnost. Razumeli so, kaj želim od njih, in to so naredili z odliko. Celotne zasluge za ta podvig gredo njim.«

Selektor San Marina Roberto Cevoli FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Zmaga ni bila naključje, temveč rezultat izjemnega napredka. San Marino je skupino D1 sklenil na vrhu s sedmimi točkami, eno več od Gibraltarja, medtem ko je Liechtenstein z dvema točkama končal na zadnjem mestu. Uspeh je še toliko večji, saj so Sanmarinčani na uradni tekmi prvič dosegli tri zadetke.

Sledil je val navdušenja med igralci, navijači in vodstvom reprezentance. Predsednik Nogometne zveze San Marina Marco Tura je bil ob zgodovinskem uspehu vidno ganjen: »Fantje so danes spisali zgodovino. Kot ljudje, športniki in možje so pokazali svojo pravo vrednost. Njihova predanost in pogum sta navdih za vse nas. Skupaj z njimi sem delil solze veselja.«

San Marino, država z nekaj več kot 30.000 prebivalci, je znana po svojih športnih uspehih, a ta je do zdaj še brez primere. Reprezentanca, ki jo mnogi označujejo za »najslabšo na svetu«, je tokrat dokazala, da nič ni ne mogoče, tudi za tako majhno reprezentanco.