Danska s štirimi zaušnicami prva med najboljšo evropsko osmerico

Danska nogometna reprezentanca je prva četrtfinalistka evropskega nogometnega prvenstva. Za uvod izločilnih bojev je bila prepričljivo boljša od Walesa s 4:0 (1:0). Evropski prvaki leta 1992 so tako prvič po letu 2004, takrat še v prejšnjem formatu tekmovanja, napredovali med najboljših osem reprezentanc na EP.



Kljub številnim priložnostim Dancev je v prvem polčasu edini zadetek v 27. minuti dosegel Kasper Dolberg, ki ga je selektor Kasper Hjulmand uvrstil v začetno enajsterico namesto poškodovanega zvezdnika Leipziga Yussufa Poulsena. Dolberg, sicer napadalec francoske Nice, je v drugem polčasu v 48. minuti zadel še enkrat, v 89. in 93. minuti pa sta lepo predstavo z zadetkoma kronala še Joakim Mæhle in Martin Braithwaite.

Čakajo na Nizozemce ali Čehe

Danci so v skupinskem delu tekmovanja doživeli velik šok, potem ko se je na igrišču med dvobojem proti Finski (0:1) po srčnem zastoju zgrudil njihov prvi zvezdnik Christian Eriksen. Nato so kljub zelo dobri predstavi izgubili še v drugem krogu proti Belgiji (1:2). Kožo so po odlični predstavi rešili proti Rusiji (4:1) in končali na drugem mestu skupine B, v osmini finala pa so bili večji del dvoboja prepričljivo boljši tekmec tudi proti Walesu.



Danska se bo v Bakuju 3. julija pomerila proti zmagovalcu dvoboja med Nizozemsko in Češko.



