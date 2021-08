Še pred Parižani bo Real oslabil tekmeca Mure

Gre za 18-letnega vezista Rennesa, tekmeca Mure v skupinskem delu konferenčne lige. Edouardo Camavinga je že dolgo časa na radarju madridskega kluba, kjer si ga je v zadnjih letih močno želel zdaj že bivši trener članskega moštva Zinedine Zidane. Rennes je že potrdil, da se je z Realom dogovoril vse potrebno za prestop.



ESPN je v torek poročal o petletni pogodbi in 30 milijonih evrov odškodnine za nogometaša, ki ima s francoskim prvoligašem sklenjeno še enoletno pogodbo. Trenutno se pripravlja za nastope s francosko reprezentanco do 21 let, a naj bi že v torek prestal zdravniški pregled v reprezentančni bazi v Clairefontainu pred prestopom v Real.



Svetovna javnost sicer že tako budno spremlja dogajanje na obrobju Pariza, kjer se s člansko izbrano vrsto za nadaljevanje kvalifikacij za SP 2022 pripravlja zvezdnik Paris Saint-Germaina in prva tarča Reala v poletnem prestopnem roku Kylian Mbappe. Toda francoski mediji so v ponedeljek zvečer poročali, da so se pogajanja pred njegovim prestopom v Real Madrid, ki se je zdel že gotova stvar, ustavila. Vpleteni bodo morali pohiteti, saj se poletni prestopni rok zapre ravno v torek.

Učil bi se ob Kroosu in Modriću

Madridski športni dnevnik AS je poročal, da v taboru Reala že delajo načrte za zimski prestopni rok, ko bi Mbappeja seveda lahko dobili po veliko nižji ceni. Zadnja ponudba Madridčanov naj bi znašala 170 milijonov evrov (z dodatnimi 10 milijoni v dodatkih), PSG pa do za to predpisanega roka (ponedeljek, 18.00) nanjo ni odgovoril.



Camavingo, ki je v ligue 1 debitiral s 16 leti, vidijo kot dolgoročnega naslednika Tonija Kroosa oziroma Luke Modrića. Od nemške in hrvaške legende bi se lahko občasni francoski članski reprezentant pod taktirko trenerja Carla Ancelottija seveda še veliko naučil, je dodal ESPN, ki med ostalimi snubci omenja še PSG, Liverpool, Chelsea, Manchester United in Borussio Dortmund.

