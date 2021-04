Še vedno čuti mariborski nož v srcu

Dva meseca sta minila, odkar Mauro Camoranesi ni več trener nogometašev Maribora. Med daljšim pogovorom za argentinski časnik Clarin je potrdil, da jih ni pozabil.



»Še vedno čutim nož v srcu, saj je Maribor idealno okolje za trenerja. Slovenska liga je ena od najskromnejših v Evropi, a v njej vidiš lep nogomet in ti lahko hitro odpre vrata do evropske scene. Začel sem v majhni Sežani, a sem pravilno počel stvari in najelo me je veliko moštvo. Slišal sem, da so me v Mariboru odslovili zaradi pestre klubske politike. Vem, da še nisem na ravni prve angleške lige, dobil sem ponudbe iz Hrvaške in Poljske, a bi raje nadaljeval pot v Turčiji ali v 2. italijanski ligi,« je potrdil 44-letni strateg.

Maradona kot Jimmy Hendrix

Argentinec je večji del nogometne kariere igral v Italiji, najprej za Verono in nato osem sezon za Juventus, nastopil pa je tudi na 55 tekmah v reprezentanci azzurrov, s katero je leta 2006 osvojil naslov svetovnega prvaka. Srce je vendarle pustil v Južni Ameriki, zato ga je novembra lani močno potrla vest o smrti legendarnega Diega Maradone. Zanjo je izvedel v Mariboru.



»Zelo me je prizadela. Upam, da počiva v miru. Moji igralci so izvedeli za njegovo smrt med eno od tekem, a mi niso hoteli povedati niti med polčasom, saj so vedeli, da obožujem Diega. Ko sem izvedel, se mi je za hip podrl svet, čeprav vest niti ni bila tako nepričakovana. Moji idoli mi povsem zlezejo pod kožo, Diego, Jimmy Hendrix ... Z Lionelom Messijem je drugače. Globoko ga občudujem, saj vedno znova doda nekaj novega v nogometno igro. Podobno je tudi z Neymarjem: gledaš ju in si srečen,« je pojasnil Mauro Camoranesi.

