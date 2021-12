Sedem golov Cityja v mreži Leedsa, ki imajo za Pepa posebno vrednost

Tudi v šampionskih letih pri Barceloni je Josep Guardiola vedno težko premagoval ekipe Marcela Bielse, enega svojih trenerskih mentorjev. Zato toliko bolj odmeva torkov podvig Manchester Cityja, ki je pred svojimi navijači Leeds United odpravil s kar 7:0. S tekmo več so branilci naslova najbližjemu zasledovalcu Liverpoolu zdaj pobegnili na štiri točke prednosti, še točko več zaostaja Chelsea.

Po mnenju angleških medijev je morda najboljšo tekmo v sinje modrem dresu odigral angleški napadalni vezist Jack Grealish, ki bi lahko v drugem delu sezone, ko se začenjajo tudi izločilni boji lige prvakov (City čakata tekmi s portugalskim prvakom Sportingom), predstavljal novo močno orožje ekipe, ki že več kot desetletje kljub ogromnim vložkom neuspešno naskakuje sveti gral evropskega klubskega nogometa. V minuli sezoni se je prvič prebila v finale, kjer pa jo je v Portu z minimalnih 1:0 premagal Chelsea.

De Bruyne lovi ritem

»V minuli sezoni smo na tekmah z Leedsom izgubili pet točk,« je dodaten vir motivacije pred tokratnim obračunom v Manchestru, kjer je Leeds lani slavil eno najbolj presenetljivih zmag sezone z 2:1, po tokratni zmagi s 7:0 razkril Guardiola. »Poskušali smo se dobro pripraviti na tekmo. Igralci so morda čutili, da je to veliko bolj resna ekipa kot si ljudje morda mislijo. Točno vem, kdo je trener, ki jih vodi. Kako ponosno odigrajo vsako tekmo, vsako žogo. Videli smo tekmo proti Chelseaju, ko so si zaslužili odnesti vsaj točko. Način, na katerega so se borili ... Morda so bili malce utrujeni, saj so igrali še pred dvema dnevoma. Zato fantom čestitam za zmago, saj sem precej prepričan, da vsak tekmec dobro ve, kaj pomeni igrati z Leedsom. Takšni rezultati so mogoči le zato, ker so igralci posamično odigrali briljantno.«

Phil Foden je že v osmi minuti načel gostujočo mrežo, sledili so goli Grealisha (13.), Kevina De Bruyneja (32. in 62.), Riyada Mahreza (49.), Johna Stonesa (74.) in Nathana Akeja (78.). De Bruyne, ki se je vrnil v prvo postavo, je po besedah Guardiole po prebolelem covidu-19 imel težave z lovljenjem igralskega ritma.

»Potrebujemo ga. Skupaj sva šest sezon in kar mu uspeva je izjemno. Korak za korakom se bo vrnil. Na začetku sezone je imel težave, izgubil je ritem zaradi koronavirusa, upajmo pa, da bo zdaj nadaljeval v tem slogu,« je dodal Guardiola.