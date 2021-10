Šef evropskih sodnikov namignil na spremembo spornega pravila

Nekdanji vrhunski sodnik Roberto Rosetti se je v uradni izjavi Evropske nogometne zveze (Uefa) odzval na nedavne dogodke s finalne tekme lige narodov v Milanu, kjer je gol za končno zmago Francije z 2:1 dosegel Kylian Mbappe. Čeprav je bil francoski napadalec v trenutku podaje v nedovoljenem položaju, so sodniki po VAR-pregledu gol priznali, saj naj bi se žoge še pred Mbappejem dotaknil španski branilec Eric Garcia.

Rosetti, ki je pri Uefi zdaj vodja evropskih sodnikov, je sodnika Anthonyja Taylorja pohvalil za pravilno interpretacijo spornega pravila, ki pa po Italijanovem mnenju potrebuje osvežitev.

»Anthony Taylor je sprejel pravilno odločitev glede na obstoječa pravila in uradne razlage. Igralec je namenoma želel posredovati in se dotakniti žoge, nasprotnik pa ni vplival na igro,« je dejal Rosetti. »Toda ta primer nam dokazuje, da je trenutna interpretacija pravila v očitnem konfliktu z duhom samega pravila – da prepreči kateremu koli igalcu izkoriščanje nedovoljenega položaja. Uefino stališče je, da obstajajo načini, da se izboljša ubeseditev in da se je mogoče v duhu igre približati resničnemu cilju pravila prepovedanega položaja. Že sem bil v stikih z mojimi kolegi pri Fifi (Mednarodni nogometni zvezi, op. a.) in Ifab (Odbor za mednarodni nogomet, op. a.), o rešitvah pa se bomo pogovarjali na prihajajočem srečanju svetovalnega odbora Ifab,« je dodal Rosetti.