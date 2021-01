Selektor Matjaž Kek ne more brez Hrvaške

Boj za Evropo

Adam Gnezda Čerin (desno) pri Rijeki nabira pomembne legionarske izkušnje. FOTO: Denis Lovrović/AFP

47

milijonov evrov prihodkov je imel zagrebški Dinamo v letu 2020 in 2,8 milijona € dobička



Osijek vse bogatejši

Osijek se že bliža za naše razmere nedosegljivemu proračunu 20 milijonov evrov.

Petar Stojanović (desno) je s 550.000 evri letne plače najbolje plačani slovenski nogometaš na Hrvaškem. FOTO: Pavel Golovkin/Reuters



Stojanović na stranskem tiru?

Pri Olimpiji so se v jesenskem delu zanašali na hrvaški strokovni štab in igralce. Ljubezen med klubom in tretjerazrednimi, a za slovensko ligo še vedno dovolj kakovostnimi sosedi, je trajala le do novega leta. Toda slovensko-hrvaška nogometna naveza deluje tudi v obratni smeri, a je razpršena in jo pozorno spremlja tudi selektorinpri Osijeku,pri Rijeki inpri Dinamu so »naše igralske ladje« v hrvaškem klubskem nogometu, v katerem pa je prvi kapetan trener,, ki uspešno krmari klubu s Kvarnerja.Zgodnji »spomladanski« štart drugega dela prvenstva se je začel z imenitnim reškim poglavjem in zmago v derbiju v Zagrebu. Toda drugi Slovenec na reškem trenerskem stolčku po Matjažu Keku je po porazu v naslednji tekmi v Varaždinu že zaplul v manj mirno plovbo.Današnja prva – lokalni derbi z Istro v Pulju – od treh zaostalih tekem za vodilnim Dinamom in štirih za Osijekom, ki je s serijskim prvakom po točkah poravnan (po 36), že sodi v kategorijo ene od ključnih v boju za drugo ali tretje mesto, ki vodita v kvalifikacije za evropsko ligo.Četrta Rijeka (23 točk) je bila od nekdaj po malem slovenska in ima pomembno vlogo. V njej trenerske izkušnje in znanje nabira eden od najboljših slovenskih strokovnjakov mlajšega rodu, ki povrhu skrbi za igralski razvoj nadarjenega 21-letnega članskega reprezentanta Gnezdo Čerina. Idrijčan je pod posebnim drobnogledom, saj ga pozorno spremljata oba selektorja, članski Kek in do 21 letKdo ga bo izbral? Skušnjava je velika, morda sta selektorja tudi že sklenila dogovor o tem, za koga bo koristnejši, saj se za Slovenijo A in Slovenijo do 21 let 24. marca začenja letošnji prvi in glavni vrhunec reprezentančne sezone. Kekovi proti Hrvaški v Stožicah (20.45) začenjajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, Ačimovićevi pa odpirajo evropsko prvenstvo v Ljudskem vrtu (18) proti branilcu naslova Španiji.Gnezda Čerin ima pri Rožmanu status prvokategornika, igral je na osmih ligaških tekmah in bi še kakšno več, če ne bi staknil poškodbe in se okužil z virusom sars-cov-2. Letos je igral na obeh tekmah po 90 minut.Pod Kekovim drobnogledom bosta osiješka reprezentanta, 29-letni Bohar in 25-letni Jurčević. Pod taktirko enega od najbolj cenjenih hrvaških trenerjevsta med osrednjimi možmi renesanse kluba z madžarskim lastništvom in veliko denarja. Osijek se po proračunu že bliža za naše razmere nedosegljivemu znesku 20 milijonov evrov.Bohar, za katerega je Osijek plačal pol milijona € odškodnine, se je pri Keku že uveljavil kot zelo uporaben in hvaležen adut s klopi, Jurčević pa še čaka na vidnejšo priložnost, a ima status prvega rezervista za menjavona položaju levega bočnega igralca. Keku in hitronogemu Prekmurcu ter Ljubljančanu s prefinjeno levo nogo gre na roko status pri Bjelici, ki zelo zaupa slovenskemu dvojcu. Bohar je igral 12 od 17 tekem in dosegel štiri gole, Jurčević 13 od 17.Štiri leta je bil Stojanović najdražji (dva milijona € je zanj prejel Maribor) slovenski nogometaš v HNL in nepogrešljiv mož v začetni enajsterici prvaka Dinama, peto bo najbrž tudi zadnje. Petindvajsetletnega Ljubljančana, ki pri Dinamu letno zasluži 550.000 €, želijo prodati. Jeseni je igral 10 ligaških tekem in v povprečju dobro uro, na letošnjih prvih dveh tekmah pa ni dobil priložnosti. Proti Rijeki (0:2) je bil na klopi za rezervne igralce, proti Gorici (4:3) zunaj kadra.Če še Stojanovića ne bo v moštvu tudi v današnjem največjem derbiju proti Hajduku, ki ima novega trenerja v Italijanu, potem bi ga lahko prekrižal tudi Kek.In še, po prvih izračunih je imel Dinamo v letu 2020 kar za 47 milijonov € prihodkov, dobiček pa naj bi znašal 2,8 milijona €.