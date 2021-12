Selektorju Keku nov pomočnik in najmanj deset tekem

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca bo imela v času priprav na kvalifikacije za euro 2024 enajst do dvanajst tekem, če med priprave uvrstimo tako prijateljske dvoboje kot izziv v ligi narodov. Slednja bo resda ponujala eno od poti do EP 2024, če bi ekipa selektorja Matjaža Keka osvojila prvo mesto v konkurenci Srbije, Norveške in Švedske.

Preberite, kaj čaka nogometno Slovenijo v letu 2022 in s kom se bo lotil novih izzivov selektor Matjaž Kek, kdo pa se je poslovil iz strokovnega štaba reprezentance. V članku tudi urnik slovenskih tekem.