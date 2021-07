Sergio Ramos prvi kapitalec, Achraf Haikimi drugi

Maročan Achraf Hakimi bo v štirih letih igral še za četrti veliki klub: Real, Borussio Dormund, Inter in zdaj PSG. FOTO: Ina Fassbender/AFP

in Reala sta se razšla po šestnajstih letih, naslednji dve leti bo Realov in španski simbol član Paris St. Germaina. Pariški klub in odlični branilec, ki je tudi najboljši strelec med obrambnimi nogometaši, sta se že dogovorila, od podpisa dveletne pogodbe pa ju loči le še današnji zdravniški pregled. Uradno bi ga utegnila skleniti jutri.Pri francoskemu podprvaku so tudi sicer zelo dejavni na tržišču in vse kaže, da so ujeli tudi enega od najvznemirljivejših bočnih branilcev Maročana. Nekdanji Realov otrok je bil minulo sezon eden od ključni Interjevih mož pri osvojitvi scudetta. Nogometaš je selitev v Pariz iz Milana, kjer je bil nepogrešljiv mož trenerja, potrdil tudi s fotografijo na Tweeterju, na kateri je bil z agentom pri letu v francosko prestolnico. S PSG bo sklenil pogodbo do leta 2026.