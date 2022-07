Šerif z veliko mero sreče izločil Zrinjski in zdaj čaka na Maribor

Odločil je avtogol vezista Igorja Savića iz 22. minute, sicer pa so si varovanci nekdanjega trenerja Maribora Sergeja Jakirovića sploh v drugem polčasu pripravili več zrelejših priložnosti za zadetek. Toda na štadionu Zimbruja niso uspeli zatresti mreže lanskega udeleženca skupinskega dela lige prvakov, ki se je izkazal tudi z zmago v Madridu nad kasnejšim prvakom Realom. Šerif bo tekmeca v 2. kolu dobil v sredo, ko bosta povratni obračun v Turčiji odigrala slovenski prvak Maribor in branilec naslova v beloruski ligi Šahtjor iz Soligorska. Tudi njun prvi dvoboj pod Kalvarijo se je tako kot spopad Šerifa in Zrinjskega na štadionu Pod Bijelim Brijegom v Mostarju končal brez zadetkov.

Finski HJK je zapravil prednost s prve tekme in v Rigi izgubil z RFS, a po izvajanju enajstmetrovk napredoval v naslednje kolo. Makedonski prvak Škupi se je poigraval z živci navijačev proti gibraltarskim Lincoln Red Imps in napredoval z gostujočim porazom 0:2, potem ko je prvo tekmo moštvo iz skopske četrti Čair dobilo s 3:0. Azerbajdžanski Qarabag je ponižal Lech iz Poznanja s kar 5:1 v domačem Bakuju in napredoval s skupnim izidom 5:2, čeprav so Poljaki povedli že v prvem napadu in v skupnem seštevku vodili že z 2:0. Napredovanje si je priigral tudi litovski Žalgiris, ki je po remiju na prvi tekmi z Ballkanijem kosovske prvake ugnal z 1:0 na svoji zelenici.

Zvečer so na sporedu še tekme Hibernians – Shamrock Rovers, Tirana – Dudelange, Klaksvik – Bodö/Glimt (vse 20.00), Sutjeska – Ludogorec (21.00) in Vikingur – Malmö (21.30).