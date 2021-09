Šeško po štirih tekmah posta spet v polno

Benjamin Šeško je po garanju v konici napada slovenske reprezentance, kjer je začel vse septembrske tekme, še vedno pa čaka na prvi zadetek v članski konkurenci, vstopil s klopi in dosegel nov zadetek za Salzburg. Šeško je blestel na zadnji kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v ligo prvakov proti Brøndbyju, ko je po svojem evropskem strelskem prvencu vknjižil tudi podajo, nato pa brez zadetka ostal na gostovanju pri Hartbergu in vseh treh kvalifikacijskih preizkušnjah za nastop na SP 2022 proti Slovaški, Malti in Hrvaški.



Več sreče pred vrati je imel v soboto proti WSG Tirolu, ko je v igro prišel v 68. minuti in 20 minut kasneje postavil končni izid 3:1. Žan Rogelj je za ekipo iz Innsbrucka igral do 81. minute in prejel tudi rumeni karton. To je bil tretji gol za Šeška v elitni avstrijski ligi in skupno šesti v sezoni, dvakrat je zadel tudi v pokalu proti Herthi. V torek ga s soigralci čaka gostovanje pri Sevilli na tekmi prvega kola skupinskega dela lige prvakov, kjer bo verjetno odigral svoje prve minute v elitnem evropskem tekmovanju.



Njegov reprezentančni kolega iz konice napada Andraž Šporar je za Middlesbrough debitiral ob porazu pri Coventry Cityju (0:2), nekdanji član Interblocka, Olimpije, Basla, Slovana Bratislave in Sportinga CP je dobil priložnost od 63. minute. Domen Črnigoj se je veselil zmage v serie A na gostovanju pri Empoliju Petra Stojanovića in Lea Štulca (2:1). Tekmo je začel le Stojanović, nato sta vstopila tudi Štulac in Črnigoj.



S klopi poraza Atalante na domači zelenici proti nekdanji delodajalki Fiorentini ni uspel preprečiti niti Josip Iličić (1:2). Visok poraz proti Bayernu (1:4) je Kevin Kampl v prvi postavi Leipziga uspel vsaj malce omiliti s podajo za edini gol rdečih bikov na tekmi, ki ga je tik pred iztekom 60 minut dosegel Konrad Laimer. Bayern je v Leipzig prvič pripeljal novi trener Julian Nagelsmann, ki je še pred nekaj meseci vodil Kampla in soigralce.

