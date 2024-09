Šeško z dvema goloma pomagal Leipzigu do visoke zmage

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je na tekmi 5. kola nemške bundeslige dosegel dva gola za Leipzig in s tem izdatno pomagal svoji ekipi do zmage proti Augsburgu (4:0). Šeško je v bundesligi do tokratne tekme imel še prazno strelsko statistiko, a je to zelo hitro popravil v obračunu z bavarsko ekipo.

Prvič je zadel v 11. minuti, ko je po podaji Loisa Opende prišel do žoge na 25 metrih in po dveh korakih silovito udaril, žoga pa je končala v mreži. Le štiri minute zatem je bilo 2:0, Šeško je žogo po podaji Davida Rauma v kazenski prostor z glavo preusmeril v gol.

V prvem delu bi lahko Augsburg znižal, a je vratar Peter Gulacsi ubranil strel z bele točke Jeffreyja Gouweleeuwa. Že takoj na začetku drugega dela pa je za Leipzig zadel še Openda in potrdil zmago saškega kluba. Za piko na i je zadel še Xavi Simons v 57. minuti.

V preostalih popoldanskih tekmah je igral tudi Heidenheim, prvi tekmec ljubljanske Olimpije v konferenčni ligi naslednji teden. V Mainzu je slavil z 2:0. Za goste je v prvem delu zadel Marvin Pieringer, Heidenheim pa je dobro uro igral z igralcem več, saj je Andreas Hanche Olsen dobil drugi rumeni karton. V 80. minuti so bile moči spet izenačene, Niklas Dorsch je dobil rdeči karton, je pa nato Jan Schoppner v 86. minuti zadel za končnih 2:0.