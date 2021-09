Šeško z Ronaldom odpira novo sezono elitnega klubskega nogometa

V njej bo igralo kar sedem Slovencev, med katerimi bržčas najvišje merita Jan Oblak z madridskim Atleticom in Samir Handanović z milanskim Interjem. Glavni favoriti na papirju so sicer branilec naslova Chelsea, Bayern, Paris Saint-Germain in Manchester City.



Danes ob 18.45 in 21.00 bodo tekme v skupinah od E do H, in sicer Barcelona – Bayern, Dinamo Kijev – Benfica, Young Boys – Manchester United, Villarreal - Atalanta, Sevilla – Salzburg, Lille – Wolfsburg, Chelsea – Zenit in Malmö – Juventus. V sredo pa bodo v prvem kolu še obračuni v skupinah od A do D: Manchester City – Leipzig, Club Brugge – PSG, Atletico Madrid – Porto, Liverpool – AC Milan, Bešiktaš – Borussia Dortmund, Sporting CP – Ajax, Šerif Tiraspol – Šahtar Doneck in Inter – Real Madrid.



Ob Oblaku in Handanoviću od Slovencev v skupinskem delu igrajo še Kevin Kampl (Leipzig), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Josip Iličić (Atalanta), Lovro Bizjak (Šerif) in Benjamin Šeško (Salzburg).



Iz vsake skupine se bosta v osmino finala prebili po dve najboljši zasedbi iz vsake skupine, medtem ko bodo tretjeuvrščene igrale v tako imenovanem play-offu evropske lige. Skupinski del se bo končal 8. decembra, izločilni boji pa bodo od sredine februarja naprej. Finale bo v Sankt Peterburgu 28. maja.





Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: