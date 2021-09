Šest golov v Domžalah, remi v Fazaneriji, Bravo na vrhu

Domžale in Maribor sta se razšla z delitvijo točk. FOTO: Leon Vidic

Izidi 11. kroga:

V 11. kolu Prve lige Telemach sta se merila državni prvak Mura in dotlej vodilni Koper. Tekma v Fazaneriji se je končala brez golov, kar je pomenilo, da se je na vrh lestvice zavihtel Bravo.Nogometaši Domžal in Maribora so se pred tem razšli s 3:3 (0:1). Strelci so bili: 0:1(28.), 0:2(49.), 1:2(51.), 1:3(61.), 2:3(79./11 m) in 3:3(87.).Domžalčani so s svojo novo himno in precej polnimi tribunami v domačem športnem parku pozdravili Mariborčane. Sprva je kazalo, da se bo zanje praznik slabo končal, saj so gostje dvakrat vodili za dva gola, toda izbranciso se vrnili in na koncu osvojili enajsto točko. Maribor jih ima pred večnim derbijem 17, dve manj od Olimpije.Mura je pred gostovanjem pri Tottenhamu v konferenčni ligi pripravljenost preverila proti Kopru, ki si je želel ustaviti črne trenutke, za katere sta poskrbela dva zaporedna poraza. Primorci so prvi medsebojni dvoboj dobili, tokrat pa se mreži nista zatresli, čeprav sta imeli obe ekipi nekaj lepi priložnosti. Koper je tako ob tekmi manj in dveh točkah manj drugi za Bravom, Mura pa je peta, a jo lahko v ponedeljek prehiti Tabor z zmago v Celju.Pred tem je Bravo z 1:0 premagal Aluminij in se zavihtel na vrh lestvice. Tekmo je v 63. minuti odločil. Šiškarji so zmagali tretjič zapored.Olimpija : Kalcer Radomlje 2:3 (2:1)Aluminij : Bravo 0:1 (0:0)Domžale : Maribor 3:3 (0:1)Mura : Koper 0:017.00 Celje : CB24 Tabor Sežana