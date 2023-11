Messi po drami na Maracani: Želeli smo videti, kako so naši bližnji

Argentina je v gosteh v derbiju južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026 premagala Brazilijo z 1:0. Srečanje na sloviti Maracani je v 63. minuti odločil Nicolas Otamendi. Argentina je po šestih kolih s 15 točkami na čelu lestvice. Slavile so še nogometne reprezentance Urugvaja, Kolumbije in Ekvadorja.

Svetovni prvaki Argentinci so z zvezdnikom Lionelom Messijem dosegli pomembno zmago na zanje najbolj vročem gostovanju proti petkratnim svetovnim prvakom. Že pred tekmo so bile težave okrog stadiona zaradi spopadov navijačev, začetek tekme pa je bil prestavljen za pol ure, saj so se nemiri prenesli tudi na stadion. Brazilska policija je tako s pendreki preprečila vdor argentinskih navijačev v drug sektor stadiona.

Messi: V slačilnico smo odšli, da bi se vse skupaj umirilo

Številni argentinski nogometaši, tudi Messi, so nato stekli do svojih navijačev in jih prosili, da se umirijo, vratar Emi Martinez pa je skušal celo preskočiti ograjo in se soočiti z enim brazilskih policistov. Nogometaši so nato odšli v slačilnico ter se pozneje vrnili na igrišče. Tam se je tudi odvijala prava bitka s številnimi ostrimi starti in rumenimi kartoni. Rdečega je dobil brazilski rezervist Joelinton v 82. minuti, vsega deset minut po vstopu v igro, ker je v obraz udaril Rodriga de Paula.

»Odšli smo v slačilnico pred začetkom tekme, da bi se v tem času vse skupaj umirilo. Poleg tega smo želeli vedeti, kako so naši domači in bližnji. Potem smo se vrnili na igrišče in uspelo nam je. Tej skupini igralcev so namenjene velike stvari. Mogoče današnja zmaga ni najpomembnejša, toda res je lepo zmagati v Braziliji,« je po tekmi povedal Messi.

Veselje gostov FOTO: Sergio Moraes/Reuters

Za goste je po strelu z glavo mrežo v drugem polčasu zatresel veteran in obrambni igralec Otamendi in njegova ekipa se je po porazu prejšnji teden proti Urugvaju vrnila na zmagovite tirnice. Na lestvici je tako v vodstvu pred Urugvajem, ki ima po zmagi proti Boliviji s 3:0 sedaj 13 točk. Točko manj ima na tretjem mestu Kolumbija, ta je v Paragvaju zmagala z 1:0. Braziliji je po tretjem porazu ob dveh zmagah in remiju šele šesta, med desetimi reprezentancami ima sedem točk.

Lionel Messi in Andre FOTO: Sergio Moraes/Reuters

Napadalec Liverpool Darwin Nunez je z dvema goloma s soigralci zagotovil gladko zmago Urugvaja v Boliviji, kjer je mrežo predzadnje ekipe na lestvici zadel še domači igralec Gabriel Villamíl. Pred Brazilijo sta še Venezuela (9), ki je pri zadnjeuvrščenem Peruju igrala le 1:1, in Ekvador (8). Slednji je doma v Asuncionu z 1:0 premagal Čile, ki je ostal pri petih točkah za osmo mesto na lestvici.