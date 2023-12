Lionel Messi računa na nov reprezentančni podvig v domačem Miamiju

V nadaljevanju preberite:

Če morajo južnoameriške nogometne reprezentance vsakič premagati dolgo pot do preboja na svetovno prvenstvo (v kvalifikacijah odigrajo 18 kol), pri uvrščanju na celinski šampionat preskočijo vse bližnjice. Že 45. Copa America, ki jo bodo od 20. junija do 14. julija 2024 priredile ZDA na 14 prizoriščih, bo resda nekaj posebnega, saj se bo za lovoriko šele drugič (tako kot leta 2016) potegovalo 16 izbranih vrst. Ob vseh desetih iz Južne Amerike še šest najuspešnejših iz lige narodov CONCACAF, nogometne konfederacije Severne, Srednje Amerike in Karibov.

Minuli konec tedna so v Miamiju z žrebom razporedili moštva v štiri skupine, kakšen je bil razplet? Kdo bo še dopolnil seznam nastopajočih in izzval Argentino na otvoritveni tekmi v Atlanti? Zakaj bo finale na šestem največjem štadionu na tekmovanju? Katero pomembno odločitev pričakuje Lionel Messi pred lovom na novo lovoriko?