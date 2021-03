Severni Makedonci šokirali štirikratne prvake (VIDEO)

Harry Kane je Anglijo popeljal v vodstvo proti Poljski. FOTO: Andy Rain/Reuters

Današnji izidi:

Standings provided by SofaScore LiveScore

Po tretjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju 2022 se lahko s popolnim izkupičkom pohvali še šest reprezentanc. Med njimi pa ni več Nemčije, ki je doma doživela presenetljiv in boleč poraz proti Severni Makedoniji z 1:2. Tri zmage po treh tekmah ima Anglija, ki je v derbiju skupine I ugnala Poljsko z 2:1.Poljska je bila pošteno zdesetkana zaradi okužb z novim koronavirusom, največji primanjkljaj pa je bila odsotnost, ki se je poškodoval proti Andori v nedeljo. Angleži so sprva izkoriščali ponujeno in po zadetkuz enajstih metrov povedli z 1:0. V drugem delu so popustili, po napakipa je izenačil. Angležem je nato tri točke zagotovilv 85. minuti.Presenetljivo imajo na kontu devet točk tudi Armenci, ki po zmagi s 3:2 proti Romuniji v skupini J prednjačijo pred Severno Makedonijo in Nemčijo. Ti dve reprezentanci sta se pomerili v Nemčiji, presenetljivo pa je tri točke odnesla makedonska zasedba. Za eno največjih zmag te reprezentance je zadelv 85. minuti.Že v torek je priložnost za 100-odstotni izkupiček presenetljivo izpustila Turčija v skupini G. Slednja je v prvem krogu ugnala Nizozemsko, v drugem Norveško, v tretjem pa je osvojila le točko doma proti skromni Latviji (3:3). V isti skupini je Nizozemska slavila visoko zmago s 7:0 v gosteh proti Gibraltarju.Še višji zmagi sta v dosedanjih kvalifikacijah uspeli Dancem v drugem krogu skupine F proti Moldaviji (8:0) ter v torek Belgijcem proti Belorusiji (8:0) v skupini E. So pa Danci proti Avstriji v tretjem krogu danes trend doseganja zadetkov nadaljevali, saj so v drugem polčasu povsem razorožili tekmeca in ga premagali s 4:0.V skupini D se je Francija mučila proti Bosni in Hercegovini, v 60. minuti pa jo je odrešil. Ukrajina v isti skupini ni uspela premagati Kazahstana (1:1) in na drugem mestu zaostaja že za štiri točke.V skupini C sta popolni reprezentanci Italije in Švice. Slednji so bili prosti in imajo dve zmagi po dveh odigranih tekmah, Italijani pa so tretjo dosegli proti Litvi v gosteh. V prvem polčasu golov ni bilo, v drugem pa sta za zmago z 2:0 zadelainPo dveh tekmah mučenja s tekmecema so nekoliko lažje danes v skupini B zadihali Španci. Za zmago proti Kosovu s 3:1 sta v 34. in 36. minuti zadelain, tekmo pa je odločil zadetekv 75. minuti. Nogometaši Kosova so pet minut prej prekznižali izid na 2:1. Na drugem mestu Špancem sledijo Švedi, ki imajo ob točki manj tudi tekmo manj.V skupini A je Portugalska po razočaranju zaradi nepriznanega zadetka v Beogradu v drugem krogu že v torek slavila proti Luksemburgu. Dvoboj ni bil enostaven, saj je Luksemburg vodil z 1:0 vse do zaključka prvega polčasa, ko je izenačil. V drugem polčasu je do svojega zadetka le prišel, piko na i zmagi s 3:1 pa je dodal. Srbija je ugnala Azerbajdžan z 2:1 in ima tako kot Portugalska na vrhu lestvice sedem točk.Grčija : Gruzija 1:1Španija : Kosovo 3:1Litva : Italija 0:2Severna Irska : Bolgarija 0:0Bosna in Hercegovina : Francija 0:1Ukrajina : Kazahstan 1:1Moldavija : Izrael 1:1Škotska : Ferski otoki 4:0Avstrija : Danska 0:4Andora : Madžarska 1:4Anglija : Poljska 2:1San Marino : Albanija 0:2Armenija : Romunija 3:2Liechstenstein : Islandija 1:4Nemčija : Severna Makedonija 1:2