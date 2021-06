Severno rivalstvo v St. Peterburgu, derbi večera v Rimu

Sinočnji večer je prinesel izjemno zanimivi tekmi v Budimpešti in v Münchnu, kjer sta se veselila prvih točk favorizirani Francija in Portugalska. Toda tudi današnji dan ponuja nogometnim navdušencem veliko. Na sporedu bodo tri tekme v skupinah A in B.



Drugo kolo eura 2020 bosta odprli severni sosedi in veliki športno-politični tekmici Finska in Rusija v St. Peterburgu. Finci bi že v primeru osvojene točke realno računali na preboj v osmino finala, saj so v prvi tekmi, ki jo je zaznamoval dogodek s Christianom Eriksenom, premagali Dansko. Rusi, nasprotno, bodo že lovili zadnji vlak, potem ko jih je v prvi tekmi zmlela Belgija.



Še bolj zanimivo naj bi bilo v skupini A. Turčija in Wales bosta v azerbajdžanski metropoli Baku gotovo dobro ogreli navijače za večerni derbi v Rimu med Italijo in Dansko, kjer gotovo ne bo manjkalo močnih sporočil o zadnjih dogodkih. Obe reprezentanci sta v prvem kolu zgrabili poln plen, zato bi se v primeru neodločenega izida povsem približali osmini finala.



Danes na evropskem prvenstvu:

15.00: Finska – Rusija (Peterburg)

18.00: Turčija – Wales (Baku)

21.00: Italija – Švica (Rim)





