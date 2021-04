Sevilla bo očitno gostila zvezdnike letošnjega evropskega prvenstva

V Španiji bo namesto Bilbaa očitno Sevilla gostila tekme letošnjega nogometnega evropskega prvenstva, ki bo med 11. junijem in 11. julijem, poročala agencija Reuters. Vest je posredno potrdil tudi predsednik poljske nogometne zveze in član izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (UEFA) Zbigniew Boniek. Na družbenih omrežjih je objavil, da bo Poljska na EP igrala v Sevilli in St. Peterburgu namesto prvotno predvidenih Bilbaa in Dublina.



»Sevilla in St. Peterburg – uradno! Pred nami je še nekaj dela, začenjamo na novo: reprezentančni tabor, potovanja, vsa logistika,« je zapisal Boniek. Poljska bo igrala v skupini E. S Slovaško se bo pomerila 14. junija, s Španijo pet dni kasneje in s Švedsko 23. junija.



UEFA bo sicer na današnjem sestanku izvršnega odbora odločila o dokončnih gostiteljih tekem EP. Bilbao in Dublin sta bila vprašljiva, ker nista, tako kot München, zagotovila, da bodo lahko na tekmah prisotni gledalci.Budimpešta, St. Peterburg, Baku, Amsterdam, Bukarešta, Glasgow, København, Rim in London so zagotovili, da bo obisk na štadionih pri njih vsaj 25-odstoten.



Baskovske oblasti zaradi umika Bilbaa kot gostitelja razmišljajo o pravnih možnostih, da bi jim vrnili 1,2 milijona evrov, kolikor so porabile doslej.



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: