Shearer bogatim Arabcem: Naredite navijače ponosne

Navijači so pozdravili prevzem Newcastla. FOTO: Lee Smith/Reuters

Najbogatejši klub na svetu s črno piko

Pred štadionom so se zbrali navdušeni navijači. FOTO: Lee Smith/Reuters

Eden od legendarnih igralcev Newcastlarazume navdušenje navijačev, ko je slavni klub prevzel konzorcij iz Savdske Arabije, a jih hkrati poziva k potrpežljivosti, saj novi lastniki ne bodo mogli narediti čudeža čez noč.Vodstvo premier league je včeraj sporočilo, da je bil Newcastle uspešno prodan, cena prevzema naj bi bila okrog 350 milijonov evrov. Navijači srak so takoj zatem začeli proslavljati konec ere razvpitega britanskega mogotca, ki je trajala 14 let.Shearer, ki je v 10 sezonah dosegel 206 golov za črno-bele, pravi, da lahko klub spet sanja o velikih stvareh. »Želeli smo to upanje, navijači želijo, da bi bil Newcastle spet velik, zato razumem njihovo navdušenje,« je za BBC dejal Shearer in nadaljeval: »V 14 letih navijači niso bili pomembni in niso imeli glasu. Njihov denar ni bil investiran v ekipo ali štadion. Če imaš tako strastne navijače in jih ne upoštevaš, ni dobro. Zdaj smo dobili lastnike, ki so pripravljeni vlagati. A potrebno bo potrpljenje. Newcastle v nekaj naslednjih letih še ne bo osvojil naslova angleškega prvaka ali lige prvakov. Se pa lahko veselimo prihodnosti. Glavna naloga novih lastnikov je, da naredijo navijače spet ponosne.«V skupini vlagateljev glavno vlogo igrajo ljudje iz državnega vrha Savdske Arabije. »Tako dolgo smo komaj obstajali, kot zombiji. Čutim zgolj olajšanje,« je v kolumni za The Athletic zapisal Shearer. »Vsaj teoretično bo zdaj Newcastle postal najbogatejši na svetu, čeprav bodo lastniki po mojih informacijah delovali preudarno,« je razkril z 260 goli najboljši strelec premier league.Priznal je sicer, da se zaveda obtožb o kršenju človekovih pravic v Savdski Arabiji, ki jo mednarodna javnost obtožuje tudi reševanja svoje javne podobe prek športa. »Želim si, da bi moj klub predstavljal moje mesto in mojo regijo, ne nek oddaljen avtoritarni režim, a zdi se, da ena stvar odpira vrata drugi,« je vdan v usodo Shearer.Newcastle še nima zmage v novi sezoni in je predzadnji na lestvici. V naslednjem kolu bo 17. t. m. gostil Tottenham. To bo 1000. tekma trenerja, ki pa je že rekel, da bo po prevzemu verjetno izgubil službo.